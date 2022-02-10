عقد المواطنة.. وصول رئيس الأعلى للشئون الإسلامية التشادي للمشاركة بمؤتمر الأوقاف

استقبل كل من الدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والمسابقات ، والدكتور أحمد عبد الرءوف مدير عام الشئون القانونية، والمهندس أحمد فاروق زعتر مساعد المدير العام لشئون النظم والتطبيقات، اليوم، الدكتور محمد خاطر عيسى رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من جمهورية تشاد للمشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان : "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" ، حيث يعقد بالقاهرة في الفترة من 12-13 فبراير 2022م.

عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي

استقبل الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالأوقاف، والدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والدكتور رمضان عفيفي بحيري مدير عام المراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات، والدكتور جلال غانم مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج، وفود الدول المشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان : "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي".

ووصل كل من : الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، وعادل بن عبد الله تركستاني مدير مكتب الأمين المساعد من المملكة العربية السعودية، والدكتور عبد الحميد متولي رئيس المركز الإسلامي للتسامح والسلام بجمهورية البرازيل ، للمشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

وصول وفود موزمبيق وعمان والسعودية للمشاركة في مؤتمر الأوقاف الدولي

لليوم الثاني على التوالي يتوافد ضيوف المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي ينطلق السبت المقبل ولمدة يومين تحت عنوان : "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" .

استقبل الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني كلا من :عبد الله العنزي مدير الشئون الإعلامية بمكتب وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ، و أمين الدين إبراهيم رئيس المجلس الإسلامي بجمهورية موزمبيق ، و محمد بن سعيد بن خلقان المعمري وكيل وزارة الأوقاف بسلطنة عمان ورئيس الوفد العماني، وإسماعيل بن ناصر بن سعيد الحوفي المستشار العلمي بسلطنة عمان ، و علي بن ناصر بن سيف الزيان ، و عمير بن علي بن خلفان المعمري ، و يوسف بن سليمان بن خالد بن محمد الحارثي من سلطنة عمان ، للمشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يناقش عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي في عشر جلسات عامة لنخبة من علماء الأمة على مدار يومين ، حيث يعقد بالقاهرة في الفترة من 12-13 فبراير 2022م.