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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيديو تشويقي جديد لانطلاق فورد Ranger Raptor موديل 2023 | شاهد

فورد Ranger Raptor
فورد Ranger Raptor موديل 2023

حرصت فورد على إثارة الانتباه للجيل الثاني من رينجر رابتور في نفس اليوم الذي تم فيه الكشف عن الشاحنة متوسطة الحجم العادية، وذلك في نوفمبر 2021، والآن كشفت الشركة عن المزيد من التشويق لتخفيف الانتظار قبل العرض العالمي الأول في 22 فبراير القادم والذي سيتضمن معاينة أولية للسيارة. 

فورد Ranger Raptor موديل 2023 

قدمت Ranger Raptor السابقة بمحرك ديزل رباعي الأسطوانات مزدوج التوربو بسعة 2.0 لتر يولد قوة تصل الى 210 حصان و 369 رطل قدم (500 نيوتن متر) من عزم الدوران، يُعتقد على نطاق واسع أنه سيتم استبداله بـ EcoBoost V6، ويفترض أنه محرك توربو مزدوج بسعة 3.0 لتر من برونكو رابتور مع أكثر من 400 حصان، ويظل رقم عزم الدوران لغزاً.

 

فورد Ranger Raptor موديل 2023 

يُظهر مقطع الفيديو الجديد إصدار رينجر الرائد وهو يلعب في الرمال ويلتقط بعض الهواء الجاد أثناء تشغيل نظام التعليق المُحسَّن، كما هو الحال عادةً مع طرازات Raptor ، توقع المزيد من كل شيء مقارنة بمستويات القطع الأقل، إن مشاعل الحاجز لاستضافة إطارات الطرق الوعرة المكتنزة موجودة في القائمة، وكذلك الشبكة الأمامية المهيبة بحروف "FORD" الضخمة.

فورد Ranger Raptor موديل 2023 

النموذج الأولي الذي سيأتي لتحدى الطرق الوعرة يحتوي على قفص لفة كامل، ولكن هذا فقط أثناء مرحلة الاختبار، حيث يمكننا أن نقول نفس الشيء عن مقعد الدلو الذي يحتضن الجسم، ومن الملاحظ أيضًا وجود مجاذيف تبديل خلف عجلة القيادة، والتي من المحتمل أن تنتمي إلى ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات يرسل الطاقة إلى نظام دفع رباعي كامل.

فورد Ranger Raptor موديل 2023 

وعلى عكس سابقتها من المتوقع وصول سيارة فورد رينجر رابتور 2023 إلى الولايات المتحدة، ويبدو هذا معقولاً منذ أن تم التجسس على نموذج أولي في أمريكا الشمالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغنا أن الشاحنة السريعة يمكن أن تحمل سعرًا يبدأ من 52.500 دولار في الولايات المتحدة.

قد تأتي Ranger Raptor R للانضمام إلى F-150 Raptor R الأكبر في وقت لاحق من هذا العام.

فورد رينجر رابتور Ranger Raptor EcoBoost Ford

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