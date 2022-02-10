رنا رئيس تحيي الذكرى السنوية الأولى لرحيل والدها وجدها بكلمات مؤثرة

أحيت الفنانة رنا رئيس الذكرى السنوية الأولى لرحيل والدها وجدها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “بكره الذكري السنويه الاولي لوفاه اغلي اثنان علي قلبي .. مش عارفة اقول اية ولا ابدا منين .. انا بشوف ناس بتكتب كلام و بتعرف تعبر و تقول كل حاجة بس للأسف كان نفسي اكون بعرف اكتب اللي حساه او حتي اقوله بس مش بعرف يمكن من كتر الكلام و عدم الترتيب الداخلي او يمكن من عدم تصديقي للوقت و الوجع اللي عمال بيزيد كل يوم اكتر ! او من كتر كرهي للايام اللي بتعدي و انا مش مستوعبة انها بتعدي و انا وقفة عند نفس اليوم بس بتيجي حاجة جواية تقلي اطمني فبطمن عليهم. مبقاش يهزني شيء بعدكم و كأن كل شيء باهت و ليس له طعم و لون. اه بعمل كل حاجة و عايزة اكون زي ما انتم ديماً بتتمنوا اكون بس انتم ديماً جوايا و حواليا في كل لحظة سواء كانت حلوة او وحشة مش بتفرقوني”.

وتابعت: “اللهم ارحمهم واسكنهم فسيح جناتك اللهم اجعل ذكراهم معمورا بالخير و اجعلهم من المستبشرين بجنات النعيم ويبقى الحب الذي لا ينتهي حتى و ان رحل تتسارع الأيام ولا يتسارع النسيان، كأن الرحيل كان بالأمس، بكره هيعدي ٣٦٥ يوم و هما في أحضان قبرهم، اللهم إنهم جاءوا ببابك وأناخوا بجانبك فجد عليهم بعفوك وإكرامك وجود احسانك اللهم إن ابي و جدي عاشوا طيبيين و رحلوا طيبين يارب طيب منزلتهم اللهم إني اشتقت لروح لن ترجع أبدا ولن يأتي مثلها أحد ولن يعوض مكانها أحد اللهم ارحمهم واغفرلهم اللهم أنت أعلم بما فعل غيابهم بي. هذا اليوم الذكرى الاولى لرحيلكم لقد فارقتم الحياه جسداً وظلت روحكم باقيه في كل مكان وبقيت ذكرياتكم عالقه في اذهاننا وحاضره في حياتنا، لكم الحنين ودعوات السنين، لكم السلام والاشتياق!”.

وانهت: “لقد بكت عيني علي فراقكم حتي كادت أن تبيض من الدمع كما ابيضتْ عينا يعقوب حزنا على فراق يوسف. سيظل لساني يلهج باسمكم وينادي ويدعو إليكم في كل ثانية يا اغلي الغالين رحمكم الله وغفر لكم وجعلكم من سكان جنَّة النعيم ورفاق سيدنا محمد صلَّى الله عليه وسلّم.لقد فارقتوني وتركتم وراءكم مكانًا يضج بالشوق والمشتاقين. سأظل افتخر بكم طوال حياتي”.

رنا رئيس وتعاونها مع ماجد الكدواني في موضوع عائلي

موضوع عائلي هو مكون من 10 حلقات عرض على منصة شاهد، العمل من إخراج احمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

ويعد مسلسل موضوع عائلي هو البطولة الأولى لماجد في الشاشة الصغيرة وأول أعماله الموجهة خصيصا للمنصات الإلكترونية ، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين سما إبراهيم ورنا رئيس .

وكشفت رنا رئيس عن كواليس تعاونها مع النجم ماجد الكدواني في مسلسل "موضوع عائلي" ونجاح المسلسل.

وقالت رنا رئيس: "أنا حلم حياتي اتحقق بالمشاركة مع النجم ماجد الكدواني في عمل فني، أنا عندي أحلام كتير بس ده حلم من أحلام حياتي اتحقق".

وأضافت: "تعلمت من ماجد الكدواني الكثير، فهو يعرف يتكلم بشكل مش طبيعي، عنده رقي في الكلام، وبيعرف يحتوي اللي قدامه، فهو إنسان بمعنى الكلمة".

وتابعت: "تعلمت منه طريقة كلامه، وكيفية أن أكون دائما منتبهة لكلامي، ولو زعلت حد حتى من غير ما اقصد، إزاي أجري عليه أفهمه إني مش قصدي".