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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها الشافوط .. ٥ أكلات شعبية من اليمن

صدى البلد

يعد المطبخ اليمني من أهم وأغنى وتنوع المأكولات العربية ، حيث يجمع بين عدد كبير من الأطعمة والوجبات التي تمثل التراث الحضاري لهذا البلد العريق وأرض الحضارات المتعاقبة ، وتختلف هذه العادات من منطقة أو مدينة واحدة إلى آخر.

أصبحت هذه الأطعمة مشهورة في معظم الدول العربية وجميع دول العالم لأن هذه الأطباق تتميز بنكهة ورائحة مميزة تمنحها مكانة بارزة في قوائم الطعام العالمية ، ولا يوجد بلد يخلو من مطعم يقدم مأكولات يمنية مميزة

سلته

سلته هو إلى حد بعيد الغذاء الوطني الأول في اليمن. يعتمد بشكل أساسي على المرق الذي يمكن أن يصنع من اللحم مثل الدجاج أو لحم الضأن ، ويمكن تقديم الطبق مع مطحون الحلبة مع الكزبرة والكراث وصلصة السحويق أو غيرها من الإضافات مثل البطاطس والأرز والبيض وغيرها من الخضار.

 

بنت اسان

 بنت أسان هي خيارك الأفضل. إنها واحدة من أكثر الأطباق الحلوة شيوعًا في جميع أنحاء اليمن. معجنات متعددة الطبقات ومغطاة بالعسل والسمن ورشات من السمسم والكمون الأسود. بمجرد إخراجها من الفرن ، يضاف العسل والسمن وأفضل طريقة لتقديم الحلوى ساخنة.

شافوط

شافوت هو بالتأكيد خيارك الأفضل بين الاطباق اليمنية فهو يعتبر من أشهر الأطعمة وأكثرها شهرة في اليمن. ما يثير الاهتمام في شافوت أنه طبق بسيط ، ومع ذلك يحظى بإعجاب جميع اليمنيين تقريبًا.

 

هو خبز يمني خفيف ، سهل الهضم ، ومذاق لذيذ جدا. يتم تحضيرها بإذابة الدقيق الأبيض أو دقيق الذرة مع الماء حتى تصبح العجينة رقيقة وخفيفة القوام.

ثم تضاف إليها النكهات ، مثل القليل من البصل المهروس جيداً ، والقليل من الشمر المطحون ناعماً ، والملح ، ثم تخلط جميع المكونات باليد ، وتضاف الخميرة ، ويترك الخليط لمدة ساعة أو ساعتين حسب درجة حرارة الهواء.

إذا كان الجو بارداً يترك لفترة أطول لأن الطقس الحار يساهم في تسريع عملية التخمير. بعد ذلك ، يتم فرده وطهيه على جانب واحد في قدر مسطح ، والذي يتم تبريده أولاً عن طريق تشغيل الماء على ظهر الإناء ، ثم يتم قلبه وطهيه لمدة دقيقة أخرى.

 

الزوم

الزوم اليمني طبق يمني شعبي. هي حساء ، لكنها تعتبر أيضًا صلصة تؤكل مع الخبز ، ويمكن تقديمها فوق العصيدة اليمنية (العصيدة) أو مع الصلصة اليمنية البنية (الشويق). طريقة تحضيره سهلة جدا ولا تتطلب جهدا. تتكون بشكل أساسي من الزبادي والثوم والملح والتوابل.

 

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