بالاسود .. هبة مجدي تخطف الأنظار عبر انستجرام

شاركت الفنانة هبة مجدي، صورا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت هبة مجدي بإطلالة كلاسيكية أنيقة،مرتدية فستان باللون الاسود ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

يذكر أن هبة مجدي شاركت فى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان وشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.