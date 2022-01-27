مدرسة.. هبة مجدي تكشف كواليس التمثيل مع فؤاد المهندس.. فيديو

كشفت الفنانة هبة مجدي، كواليس وتفاصيل التمثيل مع الفنان الكبير فؤاد المهندس، قائلة:" شاركت في فوازير عمو فؤاد ".

وقالت هبة مجدي في حوارها مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " اون"، :" ابويا وامي ربوني إني اعمل اللي انا بحبه ولم يبخلوا عليا بأي شيء كي أشارك في أعمال فنية مع الفنان فؤاد المهندس ".

وأضافت هبة مجدي :" انا بحب فوازير نيللي وشريهان، وكان نفسي أكون فنانة شاملة".

وتابعت هبة مجدي:" لما شاركت في التمثيل مع الفنان فؤاد المهندس في فوازير عمو فؤاد كنت في رابعة ابتدائي واشتركت في آخر 4 مواسم من عمو فؤاد في الاستعراض بتاع تتر البداية والنهاية ".

وأكملت هبة مجدي:" لما وقفت جنب فؤاد المهندس قلبي كان بيدق بسرعة جدا، و فؤاد المهندس مدرسة كبيرة في التمثيل ".

