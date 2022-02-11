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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة لـ ياسمين رئيس عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “انستجرام”.


وظهرت ياسمين رئيس بأطلالة جذابة جريئة مرتدية بلوزة باللون اللبني  ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

ياسمين رئيس في العرض الافتتاحي لمسرحية أحفاد ريّا وسكينة

بصورة سيلفي.. ياسمين رئيس تتألق في أحدث ظهور لها

وكانت قد بدأت النجمة ياسمين رئيس بروفات مسرحيتها الأولى أحفاد ريّا وسكينة، والتي تشاركها في بطولتها النجمة دينا الشربيني ومحمد أوس أوس، المسرحية من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

 

وتقدم ياسمين من خلال مسرحية أحفاد ريّا وسكينة شخصية بوسى شوكت لاظلو التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

 

ويُعرض لياسمين رئيس حاليًا فيلمها الأحدث قمر 14 للمخرج هادي الباجوري، وتقدم ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية أمينة التي تتعرض لتهديد السلاح من أحمد الفيشاوي، وذلك بعدما اكتشفت أنها ضحية مؤامرة كبيرة من أهلها، هدفها إبعادها عن حبيبها. وتدور أحداث فيلم قمر 14 في إطار رومانسي، حيث الكثير من الأحداث العاطفية التي تقع في ليلة قمر 14، وبجانب ياسمين رئيس، يشارك في بطولة الفيلم النجوم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أحمد مالك، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم وخالد أنور، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

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