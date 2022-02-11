فتوى في البوس وقهوة فريال .. تعرف على عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اليوم

يعرض اليوم ، في اولي ايام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عدد من الافلام بمختلف المسابقات ، داخل سينما مترو .

حيث من المقرر عرض كل من فيلم إبادة كورية ، جسر ، قهوة فريال ، كوو-كوو ، سلام ، اوتن ، مدغشقر رحلة 10سنوات ، اعماق ليل ، احبك اكرهك ، كرنفالات جميلة ، قصة العاب نارية ، كورنتي ، فتوي في البوس .

أعلنت إدارة مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير عن فيلم افتتاح الدورة الثامنة للمهرجان، والتي تقام في الفترة من 10 حتى 16 فبراير الجاري، وتقام فعالياته في سينما مترو.

وكان قد وقع إختيار إدارة المهرجان على الفيلم الصيني A Firecracker Story للمخرج Zhizi Hao، وتدور قصة الفيلم حول الطفل "ديان" الذي يواجه مشكلة كبيرة بعدما صدر قرار بمنع الإحتفال بالألعاب النارية، فيأخذنا الفيلم في رحلة مع الطفل الصغير الذي يبدأ البحث عن وسيلة بديلة للإحتفال برأس السنة، حيث يشارك الفيلم في المسابقة الروائية الدولية بالمهرجان.

وقد رُشح الفيلم للكأس الذهبية بمهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، بالإضافة لعرضه في المهرجان الدولي للفيلم والتليفزيون برومانيا 2021، ومهرجان موسكو للفيلم القصير 2021، مهرجان Soundscreen في إيطاليا 2021، وسيكون عرضه في مهرجان الأسكندرية هو العرض الأول له في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تحظى الدورة الثامنة للمهرجان والأولى له دوليا باهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظى بسمعة عربية مرموقة، وشهدت دوراته الماضية الكثير من العروض العالمية الأولى.

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويا حضورا جماهيريا كبيرا، منطلقا من كونه نقطة إلتقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.