سلسلة Ferrari Cavalcade الجديدة تأتي بلون جديد Verde Volterra.. صور

جاء أحدث لون يأتي من مجموعة Ferrari Cavalcade الجديدة الذي تسميه الشركة Verde Volterra وهو لون رائع للغاية لإنه أقل من تدرج لوني ينتقل من اللون البرتقالي الداكن المحترق إلى اللون الأخضر الغامق حسب المكان الذي تنظر إليه.

سلسلة Ferrari Cavalcade الجديدة تأتي بلون جديد Verde Volterra

ترتبط الظلال الحمراء النابضة بالحياة بشكل أكثر شيوعًا مع Ferrari، لكن هذا اللون يكون أكثر كتماً في حين أن هذا مجرد عرض، فمن المحتمل أن يبدو مذهلاً في العالم الحقيقي لأن هذا لون غير عادي لسيارة من الحصان الجامح، حيث يقول فيراري أن الظل مستوحى من "اللون الأخضر العميق والنغمات الترابية" في توسكانا.

سلسلة Ferrari Cavalcade الجديدة تأتي بلون جديد Verde Volterra

في الأماكن التي تمتزج فيها النغمات البرتقالية والخضراء، يكون لون السيارة ذهبيًا، وهذا ملحوظ بشكل خاص على طول جوانب الجسم.

في سيارة 812 Competizione نأتي لمسات من ألياف الكربون على الواجهة الأمامية وغطاء المحرك والأعمدة Aوالسقف، وملاقط الفرامل سالوداء هذه الأجزاء المظلمة تجعل لون Verde Volterra يبدو أكثر هدوءًا.

سلسلة Ferrari Cavalcade الجديدة تأتي بلون جديد Verde Volterra

ستقدم فيراري Verde Volterra على سيارات SF90 Stradale و SF90 Spider و 296 GTB ويمكن للعملاء الذين لديهم تخصيص لسيارة 812 Competizione coupe أو Apertaاختيار هذا الظل لسيارتهم أيضًا.

تتيح مجموعة Ferrari Cavalcade للشركة تقديم مخططات ألوان خاصة مستوحاة من القيادة السنوية عبر إيطاليا لعشاق العلامة التجارية، ويعتبر فيردي فولتيرا هو الثالث في سلسلة من خمسة أجزاء.

سلسلة Ferrari Cavalcade الجديدة تأتي بلون جديد Verde Volterra

عرضت الشركة سابقاً روسو تاورمينا على سيارة SF90 Stradale، بما في ذلك أجزاء من الداخل. إنه ظل غامق من اللون الأحمر وهو لون قريب من اللون العنابي، تم استلهام اللون من "المنحدرات المتفحمة لجبل إتنا".

كان لون Blu Capri أول ما ظهر لأول مرة في مجموعة Ferrari Cavalcade، و خو البط البري مع مزيج من درجات اللون الأزرق والأخضر وصفته الشركة بأنه "أزرق قزحي مكثف، يعرض الفروق الدقيقة المختلفة المستوحاة من البحر".