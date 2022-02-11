الأرصاد الجوية: تحسن الطقس في الصباح وبارد يصل للصقيع ليلا| فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس ، اليوم ، الجمعة ، بالقاهرة الكبرى وباقي المحافظات .

وأفادت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن اليوم هو بداية تحسن الأحوال الجوية ، بعد ما شاهدته البلاد من انخفاض درجات الحرارة ، خلال الـ 48 ساعة الماضية ، موضحة أن الاستقرار في الطقس يصحبه زيادة في فترات سطوع الشمس .

ولفتت " غانم " إلى أن درجات الحرارة العظمي أعلى بحوالي 2 درجة مئوية عن الأمس ، وتسجل 18 درجة مئوية ، بينما تسجل درجات الحرارة العظمى الغد 20 درجة مئوية.

وأشارت " غانم " إلى أنه مازالت درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل شديدة البرودة ، وتصل لحد الصقيع في وسط سيناء .

ونوهت أن فرص سقوط الأمطار ، اليوم ، تنحصر على السواحل الشمالية ، وتكون خفيفة غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

وحذرت : متنخدعوش بدرجات الحرارة خلال فترات النهار ، ونغير من نوع الملابس ، ودرجات الحرارة مازالت منخفضة مساء .