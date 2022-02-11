رفع الصادرات المصرية إلى ليبيا والأردن.. أبرز نقاط اجتماع وزيرة التجارة بنظيريها

على هامش أعمال الدورة الـ 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والتى اختتمت فعالياتها بالقاهرة أمس، عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لقاءين موسعين مع نظيريها بدولتي ليبيا والأردن لبحث آخر مستجدات الشأن الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي المشترك بين مصر والبلدين الشقيقين.

وقد استهلت الوزيرة اللقاءين بعقد لقاء موسع مع محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وإمكانيات تنمية وتطوير معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على بدء التحضير للاجتماعات الفنية بين الخبراء فيما يتعلق بموضوعات التجارة والصناعة وذلك في اطار الاعداد للدورة المقبلة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، مشيرةً إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحسناً كبيراً في معدلات التبادل التجاري بين البلدين حيث يعد السوق الليبى أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021 حيث احتل المرتبة الـ9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5% .

ومن جانبه أكد محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة الليبي حرص بلاده على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وليبيا والبناء على المقومات والإمكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وكذا الاستفادة من مميزات القرب الجغرافى والعلاقات الوطيدة بين رجال الاعمال فى البلدين ، مشيراً إلى أن القطاع الخاص المصري بدأ بالفعل في الاستثمار في السوق الليبي في مجال البنية الأساسية.

كما عقدت الوزيرة لقاءً موسعاً مع يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني بحضور امجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة تناول آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون المشترك في الشأن الاقتصادي على المستوى الثنائي بين البلدين وعلى المستوى الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

وقالت الوزيرة إن هناك توافقاً في الرؤى وتنسيق دائم بين البلدين الشقيقين بشأن مختلف الموضوعات والقضايا الاقتصادية الثنائية والإقليمية والعالمية، مشيرةً الى أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تربط فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن في نقل علاقات التعاون الثنائي لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والأردني على حد سواء

وأشارت جامع الى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت العام الماضي نحو 580 مليون دولار مقارنة بنحو 477 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 21.5%.

ونوهت الوزيرة إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز الشراكة بين مصر والأردن في هذا الصدد خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتطوير مهارات رواد الاعمال ورفع القدرة التنافسية لمنتجات المشروعات الصغيرة بالأسواق المحلية والإقليمية، مشيرةً الى إمكانية نقل الخبرات المصرية الكبيرة في مجال تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للسوق الأردني.

وزير الصناعة والتجارة الأردني

ومن جانبه أكد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني حرص بلاده على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر والاستفادة من العلاقات المتميزة والاخوية التي تربط قيادة وحكومتي البلدين، مشيراً الى ان المرحلة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى المستوى الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق.

وأشار إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حضر اللقاءين إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.