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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الأوقاف: الإنسان بدون وطن لا يقدر على أداء العبادة والطاعة.. فيديو

وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة

وجه الدكتور أيمن أبو عمر ، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته للمؤتمر الدولي الـ 32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مؤكدًا أن الرئيس يولي اهتمام كبير بكل ما يخص الدعوة وتجديد الخطاب الديني ومحاربة الفكر المتطرف .
 

وقال أيمن أبو عمر خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يامصر "والمذاع على فضائية " الأولى المصرية": "احنا رسالتنا هى رسالة السلام ولكي يتحقق هذا السلام لابد من وجود عدد من المقومات ومن أهمها الإيمان بالدولة الوطنية وهى الدولة القائمة على الحقوق والواجبات و عدم التمييز بين إنسان وأخر في المجتمع وهذا ماأوصانا به نبينا الكريم".

وأكد أبو عمر، أن الإنسان بدون وطن لايكون قادرًا على أداء العبادة والطاعة ولا يأمن على المقاصد التي جاءت الشريعة للحفاظ عليها، متابعًا أن مفهوم المواطنة يتمثل في أن يكون المواطن متمع بكل الحقوق ويقوم بكل الواجبات بغض النظر عن الجنس سواء كان رجل أو مرأة.
 



صباح الخير يا مصر | د. أيمن أبو عمر يوضح مفهوم المواطنة في الدولة المدنية - YouTube
 

السيسي الأوقاف وزارة الأوقاف الخطاب الديني لمؤتمر الدولي الـ 32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اخبار توك شو

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