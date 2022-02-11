الإنتاج الحربي: تصنيع مهمات الصوامع محليا بالتعاون مع مالمكس الإيطالية

شهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الإنتاج الحربي، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركة "مالمكس" الإيطالية.

التعاون سيساهم في تعزيز السعات التخزينية للحبوب وتحقيق الأمن الغذائي لمصر

أكد وزير الإنتاج الحربي، أن التوقيع يستهدف التعاون المشترك في مجال تصنيع مهمات الصوامع، لافتاً إلى أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز السعات التخزينية للحبوب وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة كما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر.

وأضف أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات قائماً على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، مشدداً على أهمية تطوير الصناعة المصرية وتوطين صناعات جديدة لرفع قدراتها التنافسية لما لها من دور محوري في دفع عجلة التنمية والإنتاج وتعزيز الاقتصاد القومي، مؤكداً حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التى تُسند إليها بأعلى كفاءة وطبقاً للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

وأشاد وزير الإنتاج الحربي، بجهود وزارة التموين في مجال إنشاء وتطوير الصوامع بما يعود بالنفع على المواطن المصري، مؤكداً حرص الدولة المصرية على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار والتعاون المشترك في قطاع الصوامع، مضيفاُ أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي عالمياً ومحلياً إلا أن الدولة المصرية نجحت في التعامل بتوازن كبير في هذا الصدد من خلال إتخاذ الإجراءات المناسبة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم المواطنين والفئات المتضررة.

الصوامع تعد من المشروعات القومية الحيوية لمساهمتها في تأمين السلع الاستراتيجية للأسواق





من جانبه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المشروعات التي تتعلق بالصوامع تعد من المشروعات القومية الحيوية لمساهمتها في تأمين السلع الاستراتيجية للأسواق، مشدداً على أن ما تشهده البلاد حالياً من جهود تتعلق بمشروعات توفير مهمات الصوامع والتوسع في تنفيذ الصوامع الحديثة بسعات تخزينية مختلفة يعكس أن الدولة على الطريق الصحيح في إحداث نهضة حقيقية خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية وكذلك تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات يكفى احتياجات المواطنين لفترات كبيرة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

شدد وزير التموين على أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى بالإضافة إلي اشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر الأمر الذى يسهم في نجاح تنفيذ موضوعات التعاون المشترك، مشيراً إلى وجود تعاون مثمر مع وزارة الإنتاج الحربي في العديد من المجالات من بينها التعاون في مشروع تدشين عدد (6) صوامع حقلية لتخزين القمح والممولة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية.

بدوره أوضح، نيكولا لورينزو فينكو رئيس مجلس إدارة شركة "مالمكس" الإيطالية أن "مالمكس" ستقوم بنقل التكنولوجيا الحديثة في مجال تصميم وتنفيذ وتصنيع مهمات الصوامع بالاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي، معرباً عن سعادته بالتعاون المشترك لتنفيذ هذا المشروع الذي سيساهم في زيادة الإنتاجية للحبوب في مصر للإستفادة منها بشكل أكبر مما يساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية للشركات التابعة لتعميق التصنيع المحلي والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين ويدفع عجلة العمل والإنتاج إلى الأمام.