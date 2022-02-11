النفط الكويتي يرتفع 1.06 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 01.6 دولار ليبلغ 92.55 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 49ر91 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 14 سنتا لتبلغ 41ر91 دولار للبرميل بينما ارتفع خام تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا ليبلغ 88ر89 دولار للبرميل.

وكانت جددت الكويت تأكيد تمسكها بالنظام الدولي المتعدد الأطراف ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، بما يكفل تطوير وتعزيز الحوكمة الدولية لضمان تحقيق رسالتها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين وخدمة البشرية جمعاء.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الوزير المفوض بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة طلال الفصام مساء أمس الخميس، في المشاورات الأولى للجمعية العامة للمنظمة الدولية لمتابعة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعنون «أجندتنا المشتركة».

وقال الفصام إن «الأمم المتحدة تبقى الآلية المثلى لمناقشة ما يواجهه العالم من تحديات ومخاطر» مشيراً إلى أن ما ألحقته جائحة «كورونا» من أضرار شديدة الوقع، على مختلف المسارات والأصعدة الحيوية والأساسية في حياتنا اليوم، تجعل مشاوراتنا هذه مهمة أكثر من أي وقت مضى، لاسيما بعد أن اتضح للعالم مدى أهمية تعزيز النظم الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية المعمول بها».