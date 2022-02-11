محافظ أسيوط: إزالة 27 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بديروط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أسفر الحملات عن إزالة 27 حالة تعدي ومخالفات مباني على أراضى زراعية وأملاك دولة بمركز ديروط لافتاً إلى التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات دون تهاون أو تراجع عن استرداد حق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وقال سعد إن الأجهزة التنفيذية تشن تلك الحملات وفقاً للجدول الزمني الموضوع للمرحلة الثانية من الموجة الـ19 الجاري تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية بكافة مراكز المحافظة.









وفي هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة يروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز حملة لإزالة عدد 27 حالة تعدي على أراضى أملاك دولة بمركز ديروط منها 17 حالة زراعة و10 حالات تابعة للري على مساحة 2685 متر مربع وذلك بمشاركة عيون إبراهيم نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين و بالتنسيق مع مركز شرطة ديروط.

وأشار عصام سعد إلى أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة مؤكدًا أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات خلال الموجة 19 التي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر يناير وفبراير ومارس حيث بدأت المرحلة الأولى من 19 إلى 30 يناير الماضي والمرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير الجاري والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس المقبل.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

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