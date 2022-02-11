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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إحباط تهريب 2.4 مليون حبة كبتاجون

السعودية
السعودية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، الجمعة، عن إحباط محاولتين لتهريب 2,483,926 حبة كبتاجون، بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات قفازات بلاستيكية وبرتقال، وردت إلى المملكة عبر منفذي مينائي جدة الإسلامي وضباء.

وأوضحت الهيئة في بيان لها- أن محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك ميناء جدة الإسلامي؛ حيث وردت إرسالية عبارة عن قفازات بلاستيكية، وفي أثناء إجراء عملية التفتيش على الإرسالية عُثِر على 2,060,000 حبة كبتاجون، كانت مخبأة بطريقة مصنعية داخل كراتين القفازات.

وأشارت إلى أن محاولة التهريب الثانية تمت في جمرك ميناء ضباء؛ حيث وردت إلى المملكة عبر الميناء إرسالية عبارة عن برتقال، محمولة على إحدى الشاحنات، وبتفتيشها عُثر على 423,926 حبة، كانت مُخبأة في الإطارات الاحتياطية للشاحنة.

وتابعت الهيئة: وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم القبض على مستقبليها داخل المملكة وعددهم 3 أشخاص.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات وغيرها.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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