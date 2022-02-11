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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مساحة المنزل كبيرة.. فتاة تفسخ الخطوبة بعد خناقة مع حماتها

صدى البلد

يختلف العريس والعروس على الشكل النهائي للمنزل الذي يرغبان السكن به، فلكل منهما تطلعاته وأحلامه في منزل الزوجية التي سيعيش فيه، من شكل الديكور والمساحات وموقع الوحدة السكنية، وفي أغلب الاحيان تكون مشكلة العروس ضيق المساحات ولكن تتغلب بعضهن على تلك المشكلة وبعضهن ترفض، وقد تنتهي إجراءات الزواج لهذا السبب ولكن روت عروس أغرب سبب لإنفصال شابة عن خطيبها.

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، روت شابة بالغة من العمر 22 عاما، أنها انفصلت منذ شهرين عن خطيبها البالغ من العمر 28 عاما، بسبب شقة الزوجية التي رغبت في تغييرها ولكن والدته رفضت فقامت بالتراجع عن فكرة الزواج بشكل عام بسبب تدخل والدة خطيبها. 

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قالت الشابة، إنها في البداية كان اعتراضها على ارتفاع الوحدة الكبير فهي في الطابق الـ33، ولكنها تغاضت عن الأمر، ولكن كانت ترى أن مساحتها كبيرة للغاية وهي لا تحب المساحات الضخمة، فحاولت أن تقوم بتوصيل فكرتها بطريقة هادئة لخطيبها.

وأشارت إلى أن خطيبها كاد أن يقتنع بوجهة نظرها، إلا أن دخول والدته في الأمر زاد الخلاف بينهما، بعد أن صممت والدة العريس على أن الوحدة مساحتها ممتازة وأن المشكلة لدى العروس.

وذكرت الفتاة أنها انسحبت من النقاش الذي احتد بينها وبين والدته، وفوجئت بمكالمة من والدة الشاب توبخها فيها على الطريقة التي تحدثت بها معها، فقررت أن ترفض استكمال خطوات الزواج، واخبرت خطيبها بما حدث ورغبتها في الانفصال، وانتهى كل شئ. 

العريس العروس منزل الزوجية منزل الديكور المساحات موقع الوحدة السكنية أغرب سبب لإنفصال شابة عن خطيبها

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