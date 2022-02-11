عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد شرب الحلبة لتبيض البشرة وتجنب ظهور التجاعيد

فوائد شرب الحلبة
فوائد شرب الحلبة لتبيض البشرة

بخلاف فوائد شرب الحلبة للتخسيس والمعروفة منذ قديم الأزل، فهناك فوائد شرب الحلبة لتبيض البشرة، والتمتع بإطلالة نضرة ومشرقة خالية من الشوائب؛ حيث أن الحلبة هي الخيار المثالي لتستعيدي نضارة بشرتك وتخلصي من الشوائب.

 

فوائد شرب الحلبة لتبيض البشرة



ويمكن شرب الحلبة لتبيض البشرة، وذلك لأن الحلبة تمتلك الكثير من الفوائد على البشرة ومنها قدرته على تبييض البشرة، حيث ان الحلبة من المشروبات الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعمل على تغذية البشرة بعمق و تحميها من ظهور التجاعيد.
 

فوائد شرب الحلبة قبل النوم للتخسيس

علاج لمشاكل الخصوبة والإنجاب.. فوائد الحلبة على الريق للرجال


وتساعد فوائد شرب الحلبة لتبيض البشرة وحمايتها من أشعة الشمس، وتنعكس بفضل غناها بالفيتامينات على منح البشرة لون افتح وتساهم في تنقية البشرة، وتؤثر الحلبة في ميلانين البشرة لتعزيز بياض البشرة وتؤدي الى تفتيحها.
 

 

فوائد شرب الحلبة لتبيض البشرة


وتكمن فوائد شرب الحلبة لتبيض البشرة لأنها تحتوي على مكون أساسي يدخل في مجال مستحضرات التجميل التي تعمل على منحك بشرة ناعمة، كما تشكل خياراً مثالياً للعناية بالبشرة الدهنية.

طريقة تحضير مشروب الحلبة لتبيض البشرة :
في وعاء يوضع ملعقتين من بذور الحلبة مع كوب من الماء.
نقوم بغلي لمزيج على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
نترك المزيج بعدها يتخمر لمدة 15 دقيقة.
نقوم بتصفيته ، ويضاف اليه ملعقة من العسل.
نشرب هذا المزيج صباحاً على الريق حتى نتمتع ببشرة نضرة .

الحلبة شرب الحلبة فوائد شرب الحلبة فوائد شرب الحلبة لتبيض البشرة تبييض البشرة اشعة الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

الدكتورة آلاء ماتت.. معيدة الطب سقطت من البلكونة وتركت رضيعتها بعد 12 يوما من الولادة|تفاصيل

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

سمارة ترد على أبو جبل: توقعت إجابة أذكى وأرجو إغلاق الموضوع

2.5 %.. تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية للتسجيل في الشهر العقاري

إصابة 13 في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

لموظفي القطاع الخاص.. شروط الحصول على أجر أسبوعي من صاحب العمل

موضوعات متعلقة

دراسة تكشف علاقة بكتيريا الأمعاء المعطلة بـ كوفيد الطويل

دراسة أمريكية: زيادة العمر مرتبط بتغيير نظامك الغذائي

دراسة: النوم ساعة إضافية كل يوم يساعد في خسارة الوزن

دراسة: الزواج السعيد سر العمر الأطول بين الرجال والنساء

ترشيحاتنا

لبنان.. انفجار صهريج غاز على الاوتوستراد

خوفا على حمضه النووي.. ماكرون يرفض إجراء فحص فيروس كورونا في روسيا

عطل فني مفاجئ يصيب موقع "تويتر" حول العالم

دورى أبطال أفريقيا.. النجم الساحلي يتعادل مع شباب بلوزداد سلبيا

المعاناة فوق احتمالي.. نهاية مأساوية لـ طبيب نساء وتوليد في الجيزة

القرش: الأرض الزراعية أمن قومي.. والتعدي عليها جريمة مخلة بالشرف.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تنخدعوا.. الأرصاد الجوية تكشف عن طقس متقلب وارتفاع بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

ارتاح من الألم .. أقوى طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات

وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

فيديو

أنا كاظمة غيظي .. أبو جبل يغضب زوجته الجزائرية | فيديو جراف

فيديو.. تعرف على آخر تطورات أخبار طبيب الدمرداش

بعد زيارتهما في منزلهما.. صديق مقرب يؤكد عودة شيرين وحسام حبيب

تصريحات جريئة..عايدة رياض: محرم فؤاد ضربني وأحمد بدير ماكنش شقي |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ