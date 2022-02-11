فوائد شرب الحلبة لتبيض البشرة وتجنب ظهور التجاعيد

بخلاف فوائد شرب الحلبة للتخسيس والمعروفة منذ قديم الأزل، فهناك فوائد شرب الحلبة لتبيض البشرة، والتمتع بإطلالة نضرة ومشرقة خالية من الشوائب؛ حيث أن الحلبة هي الخيار المثالي لتستعيدي نضارة بشرتك وتخلصي من الشوائب.

فوائد شرب الحلبة لتبيض البشرة





ويمكن شرب الحلبة لتبيض البشرة، وذلك لأن الحلبة تمتلك الكثير من الفوائد على البشرة ومنها قدرته على تبييض البشرة، حيث ان الحلبة من المشروبات الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعمل على تغذية البشرة بعمق و تحميها من ظهور التجاعيد.





وتساعد فوائد شرب الحلبة لتبيض البشرة وحمايتها من أشعة الشمس، وتنعكس بفضل غناها بالفيتامينات على منح البشرة لون افتح وتساهم في تنقية البشرة، وتؤثر الحلبة في ميلانين البشرة لتعزيز بياض البشرة وتؤدي الى تفتيحها.



فوائد شرب الحلبة لتبيض البشرة



وتكمن فوائد شرب الحلبة لتبيض البشرة لأنها تحتوي على مكون أساسي يدخل في مجال مستحضرات التجميل التي تعمل على منحك بشرة ناعمة، كما تشكل خياراً مثالياً للعناية بالبشرة الدهنية.

طريقة تحضير مشروب الحلبة لتبيض البشرة :

في وعاء يوضع ملعقتين من بذور الحلبة مع كوب من الماء.

نقوم بغلي لمزيج على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

نترك المزيج بعدها يتخمر لمدة 15 دقيقة.

نقوم بتصفيته ، ويضاف اليه ملعقة من العسل.

نشرب هذا المزيج صباحاً على الريق حتى نتمتع ببشرة نضرة .