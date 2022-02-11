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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل وإصابة أخرين داخل بيارة صرف صحي بطنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قرية دفرة في طنطا بالغربية، مصرع عامل وإصابة شخصين أخرين أثر تطهير بيارة صرف صحي، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى طنطا والتحفظ علي جثة المتوفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها.

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تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورد إشارة من مأمور مركز طنطا بسقوط 3 عمال داخل بيارة صرف صحي بقرية دفرة.

 

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة وتبين مصرع عامل وإصابة 2 اخرين.

 

وكشفت التحريات التي أجراها الرائد أحمد النحراوي رئيس مباحث طنطا، أن المتوفي والمصابين أصيبوا بحالة اختناق أثناء تطهيرهم بيارة صرف صحي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا والتحفظ علي جثة المتوفي في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الحادث .

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وأفادت مصادر أن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية يباشر علي مدار الساعة الموقف، ووجه بسرعة إنقاذ المصاب وتشكيل لجنة لمعرفة سبب الحادث، وإجراء تحقيق موسع حول الواقعة وأسبابها، وتم نقل جثامين المتوفين والمصاب باختناق لمستشفى طنطا الجامعي .

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