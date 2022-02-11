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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بكلمات رومانسية.. محمد حلاوة يتغزل في ريهام حجاج

محمد حلاوة وريهام
محمد حلاوة وريهام حجاج

 


نشر رجل الأعمال محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ صور جديدة له تجمعه بزوجته الفنانة ريهام حجاج، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وعلق حلاوة على الصورة قائلاً، "احبك يا كل شيء بالنسبة لي"  نالت اعحاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.


يذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان الماضي، وشارك في بطولته: أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبدالعزيز، هند عبدالحليم وغيرهم.


العمل قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم العدل.

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IMG_٢٠٢٢٠٢١١_٢٠٢٩٠٨
بكلمات رومانسية محمد حلاوة يتغزل في ريهام حجاج الفنانة ريهام حجاج عضو مجلس الشيوخ

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