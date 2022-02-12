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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من 3 صفوف ولمسات سوداء لامعة.. جيب جراند شيروكي L  2022 |صور

من 3 صفوف ولمسات
من 3 صفوف ولمسات سوداء لامعة .. جيب جراند شيروكي L  2022

تعتبر شركة جيب الأمريكية واحدة من اشهر مصنعي سيارات الدفع الرباعي حول العالم، حيث اكتسبت شهرتها الواسعة نسبة إلى هذه التقنية، بالاضافة إلى تاريخها العريق والممتد، واصداراتها المتنوعة مثل الايقونة المميزة شيروكي.

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من 3 صفوف ولمسات سوداء لامعة .. جيب جراند شيروكي L  2022 

حيث كشفت جيب عن أحدث اصداراتها من عائلة جراند شيروكي وهي النسخة L، وذلك خلال معرض شيكاغو للسيارات 2022، لتأتي هذه النسخة باطلالة خارجية مميزة تعتمد على لمسات باللون الاسود اللامع، لتتخلى بذلك عن الكثير من الاجزاء الساطعة، والتي كانت تزين انحاء الهيكل الخارجي.

من 3 صفوف ولمسات سوداء لامعة .. جيب جراند شيروكي L  2022 

زودت السيارة جيب جراند شيروكي L موديل 2022 بجنوط رياضية باللون الأسود قياسها 20 بوصة، تتخذ شكل النجمة الخماسية الأضلاع، مع اطارات بيريلي الشهيرة، بالاضافة إلى مصابيح ضباب LED بتصميم الاشرطة العرضية، مع مصابيح أمامية حادة المظهر أوتوماتيكية.

من 3 صفوف ولمسات سوداء لامعة .. جيب جراند شيروكي L  2022 

وابرز ما يميز السيارة جيب جراند شيروكي L  2022 هي الواجهة الامامية، والتي ظهرت بشبكات سوداء لامعة متعددة الفتحات الهوائية، مع اقطاب ثنائية على جانبي السقف بشكل نحيف نسبيًا، و عتنبات جانبية بنفس اللون متصل مع الواجهة الامامية واقواس العجلات مرورًا بالجزء الخلفي.

من 3 صفوف ولمسات سوداء لامعة .. جيب جراند شيروكي L  2022 

و قال نائب الرئيس الأول ورئيس علامة جيب التجارية بأمريكا الشمالية "جيم موريسون" : لقد استجابت أول سيارة جراند شيروكي المكونة من 3 صفوف على الإطلاق للاحتياجات المتزايدة لعملاء سيارات الدفع الرباعي من جيب الذين طلبوا المزيد من المساحة والوظائف وقدرات الدفع الرباعي الأسطورية.

من 3 صفوف ولمسات سوداء لامعة .. جيب جراند شيروكي L  2022 

ويذكر أن النسخة جيب جراند شيروكي L  2022 ذات اللمسات السوداء المحدودة، سوف تتوفر إلى وكلاء جيب العالمية مع قيمة اضافية قدرها 1.695 دولار أمريكي.

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