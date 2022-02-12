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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة حسين فهمي تعلن إنفصالها عن زوجها

منة حسين فهمي
منة حسين فهمي

أعلنت منة حسين فهمي ابنة الفنانة ميرفت أمين عن انفصالها للمرة الثالثة بعد زواج استمر لفترة ليست طويلة. 

وكشف منة حسين فهمي عبر خاصية الاستوري عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، عن انفصالها دون رجعة من محامي شهير كان قد أقامت حفل زفافها عليه في إحدى المدن الساحلية .

وقد أثارت ابنة الفنانة ميرفت أمين وحسين فهمى الجدل على موقع التواصل الاجتماعى، بعد ظهورها بـ تاتو يشبه رسمة الوردة على اليد، وتألقت  بملابس أنيقة رياضية وتي شيرت رمادي وبنطلون لامع بلون الموف الفاتح ومن الناحية الجمالية.

واعتمدت منة حسين فهمى على وضع اللمسات البسيطة من المكياج التى أبرزت ملامح جمالها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

منة حسين فهمى ميرفت أمين حفل زفاف حسين فهمي

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