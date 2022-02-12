منة حسين فهمي تعلن إنفصالها عن زوجها

أعلنت منة حسين فهمي ابنة الفنانة ميرفت أمين عن انفصالها للمرة الثالثة بعد زواج استمر لفترة ليست طويلة.

وكشف منة حسين فهمي عبر خاصية الاستوري عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، عن انفصالها دون رجعة من محامي شهير كان قد أقامت حفل زفافها عليه في إحدى المدن الساحلية .

وقد أثارت ابنة الفنانة ميرفت أمين وحسين فهمى الجدل على موقع التواصل الاجتماعى، بعد ظهورها بـ تاتو يشبه رسمة الوردة على اليد، وتألقت بملابس أنيقة رياضية وتي شيرت رمادي وبنطلون لامع بلون الموف الفاتح ومن الناحية الجمالية.

واعتمدت منة حسين فهمى على وضع اللمسات البسيطة من المكياج التى أبرزت ملامح جمالها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.