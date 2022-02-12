بالأبيض والأسود.. إطلالة جذابة لـ فيفي عبده عبر انستجرام

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت فيفي بإطلالة جذابة بصورة ابيض وأسود مرتدية فستان باللون الأسود ، مما حازت على إعجاب متابعيها.

يذكر أنه جاء في إعلان الفنانة فيفي عبده عبر صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، إعلان إحدى منتجعات مدينة أبو ظبي، مقابلة فيفي عبده لمدة ساعتين مقابل أسعار معينة تتفاوت حسب الفئة المختارة وفرق الأموال.

يستطيع وفقًا للإعلان كل من يحجز فئة البلاتينيوم أن يستمتع بجلسة «مثيرة» مع فيفي عبدة لمدة ساعتين من 11 صباحًا وحتى 1 ظهرًا يوم السبت والأحد 22 و23 يناير الجاري.