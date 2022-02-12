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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

موظف سابق.. مقتل سائق سيارة نقل أموال والاستيلاء على 750 ألف جنيه بالجيزة

ضبط
ضبط

نفذ مسلح سطو مسلح على سيارة مرتبات احد الشركات وامطر قائدها بوابل من الاعيرة النارية ما ادى لمقتله واستولى على مبلغ ٧٥٠ الف جنيه ونجحت مباحث الجيزة في ضبطه. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة سائق سيارة نقل أموال مصابا بعدة اعيرة نارية بالواحات البحرية واختفاء مبلغ مالي ضخم كانت تنقله السيارة، فور اخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لمسرح الواقعة لبيان ملابسات الواقعة. 

اشارت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث إلى أن مسلح اعترض طريق السيارة وأطلق الرصاص على قائدها واستولى على مبلغ 750 ألف جنيه مرتبات موظفين باحدى الشركات. 

وشرحت التحريات ان مرتكبي الجريمة موظف سابق بالشركة وعلى علم بخطوط سيرها فقام بتتبعها ونجح في سرقة الأموال بعد قتل السائق وفر هاربا، نجحت قوة امنية في ضبط المتهم وأرشد عن الاموال المسروقة. 

وزير الداخلية امن الجيزة مدير امن الجيزة الواحات البحرية موظف سابق سائق سيارة

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