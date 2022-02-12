شاهد.. أحدث ظهور لـ نيرمين الفقي عبر انستجرام

نشرت الفنانة نيرمين الفقي صورة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت نيرمين الفقي بأطلالة مميزة بالكاجوال مرتدية بلوزة باللون الاخضر ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

وكانت قد نشرت الفنانة نرمين الفقي صورًا من كواليس تصوير مسلسل "شارع 9"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".



وظهر في الصورة رفقة نرمين الفقي، الفنان محمود عبد المغني، وعلقت: "من كواليس شارع 9".



مسلسل "شارع 9"، ينتمي لدراما الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.



العمل من بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي ، ماجد الشريف، هدى الأتربي، منة عرفة، أحمد سلامة، صبا الرافعي، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمي إسلام