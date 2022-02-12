بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

وثق مقطع فيديو حادث مروع بين السماء والأرض، حيث سحبت مظلة شراعية (براشوت) عامل من يديه، وتركته معلقًا في الهواء، وذلك أثناء محاولته مساعدة اثنين من الركاب على ركوبها في تشيلي.

سحب البراشوت عامل إنقاذ في الهواء أثناء مساعدته شخصين على ركوب المظلة في مقاطعة كورديليرا وسط شيلي، مما أثار ذعر المشاهدين.

انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر مدرب وأحد الركاب مربوطين في براشوت يحلق بالمظلات ويرتدون جميع معدات الوقاية وأحزمة الأمان.

فيما ظهر عامل المظلة على الأرض لا يرتدي أية معدات وقاية شخصية وغير مربوط بحزام أمان، وهو يساعد ركاب البراشوت على التحرك من موضعهم، وفجأة رفعته عاصفة من الرياح.

أقلعت المظلة الشراعية، وتركت العامل معلقًا في الهواء ممسكًا بالحزام بينما يرتفع البراشوت المظلي لأعلى وأعلى.

يترك العامل فجأة الحزام ويسقط من أعلى ارتفاع فوق تلة منخفضة، ولحسن الحظ، لم يصب عامل المظلو بأذى في الحادث.

تم الإبلاغ عن الحادث إلى هيئة تنظيم السفر الجوي في تشيلي، والمديرية العامة للملاحة الجوية المدنية (DGAC)، التي بدأت تحقيقًا في الحادث.



