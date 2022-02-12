ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن أكل اللحوم؟

تدور عدة نقاشات حول أيهما أفضل: تناول اللحوم أم عدم تناولها. بالنظر إلى أن أكثر من نصف سكان العالم ليسوا نباتيين، فليس من المستغرب وجود العديد من الأطباق القائمة على اللحوم. قد يكون التخلي عن نظام غذائي غير نباتي واعتماد أسلوب حياة نباتي أمرًا شاقًا ولكن ليس مستحيلًا.

فوائد تجنب تناول اللحوم

إن اتباع نظام نباتي أو نباتي له عدد كبير من الفوائد الصحية، من تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب إلى مرض السكري من النوع 2 الرقم يذهب على اختيار نظام غذائي مختلف ليس بالأمر الصعب بالطبع، قد يكون تغيير نظامك الغذائي وتجنب الأطعمة العادية مضيعة بعض الناس يعتقدون انه شيء غير مهم، ولكن الفوائد التي تحصل عليها هائلة.

وفقا لموقع boldsky سنتعرف على بعض الفوائد الصحية لتخطي اللحوم تمامًا أو تقليل استهلاك اللحوم.

فوائد تقليل أو إيقاف استهلاك اللحوم جسدية ربطت العديد من الدراسات الكوليسترول الغذائي والدهون المشبعة بأمراض القلب والأوعية الدموية. توجد الدهون المشبعة في جميع اللحوم والأسماك ، في حين أن النظام الغذائي النباتي أو النظام الغذائي النباتي لا يشكل خطرًا كبيرًا على مستويات الكوليسترول كما أنه منخفض في الدهون المشبعة .

يعتقد أن النظام الغذائي القائم على اللحوم غني بالبروتينات والمغذيات الأخرى ، ولكن إلى جانب ذلك تأتي بعض الآثار السلبية أيضًا. في حين أن إضافة اللحوم إلى نظامك الغذائي واستهلاكها من حين لآخر لن يؤثر على الصحة كثيرًا ، فإن تناول الكثير من اللحوم دون توازن مناسب بين الخضار ليس طريقًا صحيًا يجب اتباعه. عندما نقول استهلاك اللحوم ، فإننا نركز بشكل أساسي على اللحوم الحمراء مثل لحم البقر والضأن ولحم العجل والماعز وما إلى ذلك.

لذا ، قمنا بإدراج ما يحدث عندما لا تأكل اللحوم. اقرأ المزيد لمعرفة التغييرات التي تحدث في جسمك عندما لا تأكل أو تقلل من استهلاك اللحوم.

- انخفاض الحموضة :

إلى أن المنتجات الغذائية القائمة على اللحوم يمكن أن تحفز إنتاج الأحماض في معدتك ، مما قد يؤدي إلى أمراض مثل الحموضة الزائدة ، وحموضة المعدة ، والصداع ، وآلام المعدة ، وما إلى ذلك. من المعروف أن النظام الغذائي المعتمد يقاوم إنتاج الحمض في معدتك

- إنقاص الوزن :

وفقًا للدراسات ، عندما تحول أكلة اللحوم تمامًا إلى نظام غذائي نباتي ، انخفض أوزانهم بشكل كبير (بطريقة صحية) دون بذل الكثير من الجهد لذلك ، إذا كنت تكافح من أجل خسارة بضعة أرطال ، فإن التخلص من اللحوم من نظامك الغذائي قد يكون مفيدًا. أيضًا ، يميل الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا نباتيًا إلى استهلاك سعرات حرارية أقل ودهون أقل.

_ أمعاء أكثر صحة :

بالمقارنة مع غير النباتيين ، فإن الأشخاص الذين يعيشون على نظام غذائي نباتي لديهم مسارات هضمية أنظف يساعد النظام الغذائي النباتي في تعزيز نمو البكتيريا الصحية التي تبطن الأمعاء وتمنع بعض اضطرابات الجهاز الهضمي ، في حين أن الأنظمة الغذائية القائمة على اللحوم قد تضر بالأمعاء بسبب المواد الحافظة والهرمونات المستخدمة في المنتجات الحيوانية.



- تقليل مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري :

تظهر الدراسات أن خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري يكون أكثر بكثير لدى متناولي اللحوم مقارنة بالنباتيين .وهذا مرتبط بالهرمونات الموجودة في اللحوم ومحتوى الحديد والنترات الموجود ، خاصة في اللحوم الحمراء.

وهناك أشياء يجب وضعها في الاعتبار عند تقليل الإقلاع عن استهلاك اللحوم، فعندما تتوقف عن تناول اللحوم ، قد تعاني من نقص في اليود والحديد وفيتامين د وفيتامين ب 12. ومن ثم ، تحدث إلى طبيب أو اختصاصي تغذية وناقش معه المكملات الزنك عنصر أساسي مسؤول عن حاسة التذوق. توجد كمية عالية من الزنك في اللحوم الحمراء والمحار ، وقد ثبت أن نقص الزنك في النظام الغذائي يسبب فقدان حاسة التذوق .البروتينات ضرورية لتقوية العضلات والتعافي بعد التمرين.

يمكن أن يتسبب التحول إلى نباتي في أن تستغرق العضلات وقتًا أطول للتعافي . تحتاج البروتينات النباتية إلى مزيد من الوقت لبدء العمل ، وخاصة في حالة الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام أو يمارسون الرياضة ، سيحتاجون إلى التخطيط لاستبدال البروتين.

و أخيرا و ليس اخرا كل شخص له الحريه التامه في اختيار نظامه الغذائي و أنواع الاكلات التي يحب ان يتناولها و ما هو الأفضل له و لصحته.