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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفضي اللامع.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة منة فضالى، جمهورها صور جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام ".

وظهرت منة فضالى بفستان أنيق، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، واعتمدت علي مكياج ناعم أبرز جمالها مما نال إعجاب متابعيها.

وشاركت منة فضالي في حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.

وكانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الأول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الأول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث، واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعه من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشه الدراما العديد من الاعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.
 

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