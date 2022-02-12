حصر وتقسيم الأرض الفضاء داخل حرم ميناء العريش البحري

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الأرض الفضاء داخل حرم ميناء العريش البحري تم حصرها وتم تقسيمها إلى "أراضٍ مسجلة، وأراضٍ ضمن تقسيمات المحافظة، وأراضي عقود عرفية، وأراضٍ تزيد على 4200 م".

وأوضح محافظ شمال سيناء أن كل أرض لها سعر تم تحديده، حيث ستقوم لجنة من هيئة الخدمات الحكومية خلال المرحلة القادمة بتقييم سعر الأرض مرة أخرى بناءً على مطالب من أهالى المنطقة.

بدائل للتعويض

وأكد أن المحافظة وضعت بدائل متعددة لتعويض سكان حرم ميناء العريش البحري، أول بديل حصول المواطن على تعويض عادل عن سعر الأرض والمباني قبل المغادرة، والبديل الثانى هو ‘قدام المحافظة خلال الأيام القادمة على إنشاء 10 عمارات بحى الريسة، والبداية بـ 6 عمارات دور أرضى وخمسة طوابق شقة مساحتها 90 مترا مشطبة بالكامل بضوابط.

وأضاف أنه تم عمل تقسيم بالمتخللات بمنطقه جنوب الريسة، شمل 200 قطعة أرض بمساحات 120 و130 مترا، وصاحب المساحات الأكبر سيحصل على قطعتي أرض بما يتناسب مع مساحة الأرض التابعة للمواطن.

