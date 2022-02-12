الخدمات المقدمة من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات | فيديو وانفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد الرابع من سلسلة دليل الخدمات التي تقدمها الادارات التابعة للوزارة، للمزارع والمربي والمواطن، حيث يستعرض هذا العدد من خلال فيديو وانفوجراف، الخدمات التي يقدمها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، والاجراءات الواجب اتباعاها للحصول على هذه الخدمات، كذلك الرسوم المقررة.

ويأتي هذا الاصدار بهدف التيسير على المواطنين، وتعريفهم بالاجراءات الواجب اتباعها للحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة.

ووفقا للانفوجراف، يعد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، هو المخول له سلطة مراقبة الملوثات في صادرات وواردات الأغذية أو إصدار شهادات رسمية بالتحاليل.

ويقوم المعمل بإجراء التحاليل للأغذية والحاصلات الزراعية المختلفة، ومن أبرزها: تحليل متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة والزراعات العضوية والأعشاب والتوابل وغيرها، وتحليل السموم الفطرية( الأفلاتوكسينات) الفستق، السمسم، الأرز، السوداني وغيرها، وتحليل السموم الفطرية في الأغذية ( الأوكراتوكسين)، وتحليل العناصر الثقيلة في الأغذية (16 عنصر)، فضلا عن تحليل الميكروبيولوجي في الأغذية والمياة والمسحات البيئية لأماكن تصنيع وتداول الغذاء، وتحليل الدايوكسين والملوثات البيئية في الأغذية، كذلك تحليل العقاقير الطبية في الألبان والبيض واللحوم والدواجن ومنتجاتهم.

كما يقدم المعمل أيضا الإستشارات الفنية لشركات الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والمصدرين، و إعداد برامج ودورات تدريبية للمهتمين، ومن ابرزها: برامج نظم إدارة الجودة وتشريعات سلامة الغذاء، البرامج التخصصية لطرق وتقنيات تحليل سلامة الغذاء، وبرامج تدريبية للعاملين بالقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي.

واوضح الانفوجراف الرسوم الخاصة بكل خدمة يثدمها، كما يمكن التواصل مع المعمل، من خلال وسائل الإتصال الآتية:ـ

[email protected]

[email protected]

[email protected]

أو الموقع الالكترونى للمعمل: www.qcap-egypt.com

أو التليفونات :- 02 – 37499718 / 37611355

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، يصدر حاليا اصدارات متنوعة: "الزراعة في اسبوع"، والذي يلقى الضوء على انشطة الوزارة وهيئاتها الجمعة من كل اسبوع، و "الزراعة في كل مصر"، والذي يلقي الضوء على انشطة مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، الثلاثاء من كل اسبوع، واصداره الثالث دليل خدمات وزارة الزراعة، فضلا عن الاصدار الرابع "أرقام في الزراعة" والذي يبرز أهم الارقام المتعلقة بالقطاع الزراعي، والانجازات التي تحققت فيه، وذلك في اطار الخدمات الاعلامية التي يقدمها المركز، بالوسائل التكنولوجية المتعددة والمتنوعة.