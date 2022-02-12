انطلاق فعاليات الملتقى الأول لإعداد الكوادر الطلابية بجامعة الأزهر

بدأت اليوم "السبت"، فعاليات الملتقى الأول لإعداد الكوادر الطلابية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، والذي يقام تحت عنوان: "طلاب من أجل مصر".

وقال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: إن الملتقى الأول يقام خلال الفترة من 11 إلى 15 من فبراير الجارى، برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، والدكتور علاء جانب، مستشار جامعة الأزهر للأنشطة الطلابية، والدكتور عمرو مصطفى، منسق طلاب من أجل مصر، وعادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب بجامعة الأزهر، ومريم توفيق، الشاعرة الوطنية.

وأشار إلى أن الملتقى تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، ويقام بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية برئاسة الدكتورة سعيدة صبح، عميدة الكلية، والدكتورة مؤمنة عون، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة العمروسي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقى الأول لإعداد الكوادر الطلابية يهدف إلى تأهيل وصقل المهارات القيادية لدى الطلاب والطالبات في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم في ضوء توجه الدولة نحو بناء كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على القيادة ودعم الأفكار الإبداعية والابتكارية في ضوء توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

يشارك في الملتقى الأول لإعداد الكوادر الطلابية بجامعة الأزهر (طلاب من أجل مصر)، عدد 250 طالبًا وطالبة من طلاب وطالبات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

جدير بالذكر أن مرصد الأزهر العالمي يشارك في فعاليات الملتقى الأول لإعداد الكوادر الطلابية بجامعة الأزهر؛ من خلال إصدارات علمية متميزة تفند الأفكار المتطرفة وتوضح أثرها السلبي على المجتمعات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.