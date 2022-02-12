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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. تسجيل 2254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 2254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 599039.

وقال المتحدث باسم الوزارة الكويتية د. عبدالله السند، إنه تم تسجيل 5855 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 555350 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 92.7%.

وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2519 حالة.

وكانت أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم قراراً باستنثاء المواطنين الكويتيين والطلبة حاملي جوازات سفر المادة «17» القادميين من جمهورية أوكرانيا من تقديم شهادة فحص كورونا الـ«بي سي آر» وذلك نظرا لتصاعد الأحداث السياسية في جمهورية أوكرانيا.

وأضافت «الطيران المدني» في بيان صحفي أنه سيتم فحص جميع الركاب القادمين عند الوصول إلى مطار الكويت الدولي.

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