مخرج "قمر 14": بوسة خالد النبوي وشيرين رضا عادية واللي مش عاجبه ميتفرجش

رد المخرج هادي الباجوري على الانتقادات التي تعرض لها بسبب آخر أفلامه قمر 14، حيث ضم الفيلم مشهد قبلة في نهاية الفيلم بين خالد النبوي وشيرين رضا، مشيرا إلى أن البوس في السينما شيء طبيعي.

وقال هادي الباجوري خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامجها كلام الناس المذاع على “mbc مصر”: بوسة فيلم قمر 14 عادية جدا، والبوس كان عادي من 20 سنة وأنا مش هغير نفسي عشان الجمهور، هما اللي يتعالجوا والبوسة ليها حب ومعنى في الفيلم ومش زيادة عن السيناريو.

وواصل: احنا شعب غريب أوي والأفراح كلها رقاصات عادي واحنا شعب مركب وعندنا انفصام في الشخصية وبنحط راسنا في التراب وكل واحد حر يعمل اللي عايزة، واللي مش عاجبه ميتفرجش أحسن.

وأشار هادي الباجوري إلى أنه لا يهتم بـتعليقات الجمهور حول أعماله الفنية لأنهم ليسوا في مجال الفن، وزملائه في المجال الفني هم من لهم الحق في تقييمه فنيا.

فيلم قمر 14:



فيلم قمر 14 من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في الفيم عدد كبير من الفنانين، من بينهم ياسمين رئيس، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، خالد أنور، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك، أحمد بدير، أحمد حاتم، محمد جمعة، وليلى عز العرب، وتدور أحداث الفيلم حول 5 قصص حب مختلفين تماما ولكن يجمعهم القدر بـ عامل مشترك.