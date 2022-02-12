العارضة تفرض التعادل على ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني

انتهت مباراة فريقي ريال مدريد وفياريال بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

الشوط الأول شهد إثارة وخشونة بين لاعبي لاعبي الفريقين رغم عدم تسجيل أهداف.

وكاد ألبيرتو مورينو أن يسجل الهدف الأول لـ فياريال في الدقيقة 18، لكن قدم ديفيد ألابا والقائم الأيسر حرماه من ذلك.

وفي الدقيقة 38، سدد ألبيرتو مورينو تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن تيبو كورتوا تصدى لها ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، كاد الويلزي جاريث بيل أن يسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 56، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 92، انفرد لوكا يوفيتش بمرمى فياريال، ليقوم بإسقاط الكرة فوق رولي الحارس، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة، و حرمت ريال مدريد من تحقيق الانتصار في مباراة اليوم.

التعادل رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 54 في صدارة جدول ترتيب الدوري، ورصيد فياريال للنقطة 36 في المركز الخامس.

تشكيل ريال مدريد

وجاء تشكيل ريال مدريد كما أعلنه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في حراسة المرمى: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - مارسيلو

خط الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي - توني كروس

خط الهجوم: جاريث بيل - فينيسيوس جونيور - ماركو أسينسيو.

تشكيل فياريال

فيما جاء تشكيل فياريال كما أعلنه يوناي إيمري كالآتي:

في حراسة المرمى: رولي

خط الدفاع: بيدرازا - باو توريس - راؤول ألبيول - فويث

خط الوسط: فيكتور إيبورا - داني باريخو- ألبيرتو مورينو - جيوفاني لو سيلسو

خط الهجوم: دانجوما - صامويل تشوكويزي