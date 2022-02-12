كارتيرون: التعادل مع بترو أتلتيكو أفضل نتيجة والزمالك تأثر بغياب الدوليين لفترة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه كان قلقا على فريقه في مباراة اليوم أمام بترو أتلتيكو، بعد عودة اللاعبين الدوليين إلى الفريق.

وشدد المدير الفني في المؤتمر الصحفي على أن فريقه تأثر في الشوط الأول بغياب الدوليين لفترة عن الفريق، ولكن الأداء تحسن في الشوط الثاني للقاء، ونجح اللاعبون في تسجيل هدفين، والتعادل نتيجة أفضل وفقا لمجريات المباراة.

وأوضح كارتيرون أن تغييراته التي أجراها في بداية الشوط الثاني كانت من أجل زيادة الكثافة الهجومية،

وأوضح أن روح اللاعبين كانت أعلى في الشوط الثاني وهو ما صنع الفارق وساعد على التعادل، مشددا على أن الفريق أهدر 4 فرص سهلة في لقاء اليوم.



وأضاف أن بترو أتلتيكو كان أفضل من الزمالك في الشوط الأول، مضيفا أنه من الصعب الحكم على فرص الفريق في التأهل بعد أول مباراة ويجب أن يتم الحكم على الفريق بعد أول 3 مباريات على الأقل، خاصة وأن الزمالك قادر على الفوز على المنافسين خارج الملعب.

وأوضح كارتيرون أن الجهاز الفني سيعمل على علاج إجهاد اللاعبين، وسينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا استعدادا للمباراة المقبلة بالدوري، وشدد على أن محمود علاء ليس بنفس درجة جاهزية الونش لأنه لم يلعب سوى 30 دقيقة في شهر.

وتعادل فريق الزمالك مع ضيفه بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال أفريقيا، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة واحدة ، في حين يأتي بترو أتلتيكو المركز الثاني برصيد نقطة، خلفا للوداد المتصدر بنفس الرصيد، ويقبع فريق ساجرادا في المركز الأخير بلارصيد.