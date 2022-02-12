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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منها رفع الطاقة الفندقية بالمدينة

وزير السياحة والآثار يناقش استعدادات استضافة مؤتمر COP27 مع المستثمرين السياحيين |صور

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

 ناقش الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال زيارته الحالية لمدينة شرم الشيخ، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مساء اليوم، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع مجموعة من المستثمرين السياحيين الاستعدادات والتجهيزات السياحية في مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وذلك بحضور رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وقيادات بنوك كل من مصر والأهلي والتجاري الدولي، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استثمار هذا المؤتمر بما يساهم في دفع صناعة السياحة في مصر، وتحويل قطاع السياحة المصري إلى الأخضر من أجل تحقيق الاستدامة السياحية، واصفاً هذا المؤتمر بمثابة أكبر حملة دعائية لمدينة شرم الشيخ وللسياحة المصرية ككل.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة سبل التيسير علي المشروعات السياحية المتعثرة في المدينة للانتهاء منها قبل انعقاد المؤتمر في إطار العمل على رفع الطاقة الفندقية بالمدينة.

بالإضافة إلى أنه تم بحث إمكانية ومدي الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع  السياحي في عملية تحول المنشات الفندقية الى الأخضر وكذلك لرفع كفاءة خدمة الإنترنت بها لتكون خدمة فائقة السرعة، حيث سيكون ذلك أحد المعايير الخاصة بتصنيف المنشآت الفندقية.

كما تطرق الاجتماع الى الحديث عن أهمية وضع تصور متكامل لتوفير محطات تموين السيارات بالطاقة الصديقة للبيئة داخل شرم الشيخ.

وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق علي عقد اجتماعات تنسيقية بصفة دورية لمتابعة مستجدات الأعمال بهذا الشأن.
 

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وزارة السياحة والآثار خالد العنانى وزير السياحة والاثار COP27 مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المستثمرين السياحيين

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