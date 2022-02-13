نشرة أخبار العالم.. تحرير الطفل السوري المختطف فواز قطيفان.. دول العالم تسارع لإجلاء رعاياها من أوكرانيا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

تحرير الطفل السوري المختطف فواز قطيفان

أفادت وسائل إعلام محلية في سوريا، السبت، بتحرير الطفل السوري المختطف فواز قطيفان بعد دفع فدية لقاء حريته.

أول صور للطفل السوري فواز قطيفان بعد تحريره.. شاهد

نشرت وزارة الداخلية السورية مساء اليوم السبت، صورا للطفل السوري فواز قطيفان بعد تحريره، وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا" تحرير الطفل فواز قطيفان، مشيرة إلى أن صحته جيدة.

الأردن يدعو مواطنيه لمغادرة أوكرانيا فورا

دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، المواطنين الأردنيين لعدم السفر إلى أوكرانيا خلال هذه الفترة، مطالبة جميع الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرتها.

روسيا تقلص عدد دبلوماسييها في أوكرانيا

أعلنت روسيا خفض وجودها الدبلوماسي في أوكرانيا، "تحسبا لاستفزازات من قبل حكومة كييف أو جهات أخرى"، في وقت دعت كييف مواطنيها إلى التحلي بالهدوء وعدم الاستسلام للهلع، وسط مخاوف متزايدة بشأن غزو روسي يقول الغرب إنه وشيك.

أول رد من رئيس أوكرانيا على تحذيرات غزو روسيا المرتقب

أكد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن التحذيرات من غزو روسي وشيك لبلاده تثير "الهلع"، مطالباً بدليل قاطع على هجوم مخطط له.

بريطانيا تحذر من غزو روسي لأوكرانيا في أي وقت

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، السبت، أن غزو روسيا لأوكرانيا "أمر مرجح جدا" ويمكن "شن هجوم في أي وقت".

هولندا تعلق الرحلات الجوية إلى أوكرانيا

قررت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كي أل إم)، السبت، تعليق رحلاتها إلى أوكرانيا حتى إشعار آخر، بعد أن أوصت حكومة البلاد رعاياها بمغادرة البلاد بسبب تدهور الوضع الأمني.

مكالمة هاتفية بين بايدن وبوتين وسط تصاعد التوتر على حدود أوكرانيا

تحدث الرئيسان، الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال مكالمة هاتفية، عن تصاعد مخاوف الغرب من الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا، وفق ما ذكرت "سي إن إن".

بايدن يحذر بوتين هاتفيا من رد حاسم وسريع حال غزو أوكرانيا

حذّر الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من "رد حاسم وسريع" إذا "غزت" روسيا الأراضي الأوكرانية، مشددًا على استعداد واشنطن لأي سيناريو، وذلك خلال محادثة هاتفية جرت بين الرئيسين، وفقًا لما أفاد البيت الأبيض.

تفاصيل مكالمة بايدن وبوتين حول أوكرانيا

حول المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ، أكد مسئول أمريكي رفيع المستوى، أن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين اليوم، لم يحدث عقبها تغيير كبير في موقف واشنطن من الأزمة الأوكرانية، وأن الموقف يبقى كما هو بدعم أمريكا لكييف، وفق ما أوردت شبكة آر تي.

غواصة أمريكية تخترق المياه الإقليمية لروسيا

أعلنت روسيا، اليوم السبت، رصد غواصة أمريكية قرب جزر الكوريل داخل الأراضي الروسية، موحة أنها تجاهلت طلب مغادرتها وانسحبت بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

إطلاق أول إذاعة إخبارية في السعودية

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، إطلاق أول إذاعة إخبارية في المملكة، على أن تبدأ بثها غدا الأحد.