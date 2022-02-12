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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

غادة فتحي - مي حلمي
غادة فتحي - مي حلمي - محمد رشاد

أثارت غادة فتحي - حبيبة الفنان محمد رشاد - حالة من الجدل بعدما ردت على تعليق أحد المتابعين لها عبر انستجرام، والذي شبهها بطليقة رشاد السابقة المذيعة مي حلمي، لترد عليه الأولى قائلة: «لا انا مش شبه حد نهائي.. انا غادة فتحي». 

رد حبيبة محمد رشاد

أول ظهور لحبيبة محمد رشاد

كشف عدد من جمهور ومحبي الفنان محمد رشاد ، الستار عن حساب حبيبته التي يستعد للإحتفال بخطبته لها خلال الفترة القليلة المُقبلة. 

وتدعى خطيبة محمد رشاد المرتقبة باسم «غادة فتحي» وهي عضو باللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين، وننشر فيما يلي عدة صور لها، قبل الاحتفال بخطوبتهما. 

 

خطوبة محمد رشاد 

أعلن الفنان محمد رشاد عن ارتباطه عاطفياً خلال هذة الفترة، وذلك فى تصريح إلى أحد البرامج التليفزيونية .

وكشف محمد رشاد لـ برنامج et  بالعربى  انه يستعد خلال الفترة المقبلة الى الإعلان موعد خطوبته ، ولم يكشف اى تفاصيل تتعلق بهوية الفتاة التى سوف يرتبط بها .

الجدير بالذكر ان محمد رشاد كان قد انفصل منذ عام تقريباً عن زوجته السابقة .

وكان شارك المطرب محمد رشاد صورة تجمعه بفتاة غير معلن عن وجهها، وذلك عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأثار الجدل بمشاركة الصورة على أغنية رومانسية، وكتب رسالة حب معلقا: "بحبك".

 

محمد رشاد في ضيافة صدى البلد

حل النجم محمد رشاد والمؤلفة والمنتجة كوثر حجازي ضيفان على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه عن أحدث أعماله الغنائية أنا مش شمتان التي طرحها قبل أيام وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

 

أغنية أنا مش شمتان 

نجاح كبير حققه المطرب محمد رشاد بأغنيته “أنا مش شمتان”، فبعد طرح الأغنية أصبحت من الفيديوهات الرائجة في "ترند" اليوتيوب حيث وصلت مشاهدات الكليب بعد أيام قليلة لأكثر من مليون مشاهدة في حين اقتربت من ٢ مليون مشاهدة على التيك توك.

"أنا مش شمتان" من كلمات كوثر حجازي ألحان محمد النادي توزيع طارق عبد الجابر إدارة أعمال سيكا سمير، وحرص رشاد على توجيه الشكر لجمهوره الذي يدعمه ويسانده دائما وعلى آرائهم الإيجابية في الأغنية التي أسعدته بشكل كبير. 

 

كلمات أغنية أنا مش شمتان 

وتقول كلمات الأغنية: 
انا مش شمتان
لكن من حقى اننا افرح انك زعلان
اول ما ندمت عرفت انك زينا انسان
بتحس و ليك قلب يحاسبك
ترجع ندمان

سيبنى افرح فيك
وانا شايف ندمك و عزابك
باينين فى عنيك
بقى كل مناك صدفه تشوفنى
او ارد عليك
مش قادر اعملك خاطر
مش حاسس بيك

و هلومك ليه
منا برضو عرفت اكسر قلبك
وانى أقسى عليه
ليه عزابك و تدارى ده انا فرحان بيه
وادى إلى ضحك فينا الاول
راجع خسران

دموعك بتبرد نارى
و ندمك بيخلص تارى
عشان خطرى أبكى كمان
محدش قالك تخسرني
هتفضل يا حبيبي فاكرنى
و هنسى و هتعيش ندمان

لو مهما داريت
انا شايف عينك قدامى بتقول و تعيد
وانا رايق جدا وانا شايف نارك بتئيد
هتموت لو احن و اقربلك انا زى زمان

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