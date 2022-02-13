بسعر خيالي.. عرض أول سيارة طائرة للبيع الشهر المقبل.. إليك مواصفاتها|صور

لطالما كانت السيارات الطائرة حلم تناولته أفلام الخيال العلمي على مر العقود الماضية، فإنها اليوم حقيقة حيث تم إطلاق أول سيارة طائرة في سلوفكيا بسعر خيالي.

تم اعتماد النموذج الأولي للسيارة الطائرة السلوفاكية Klein Vision AirCar في يناير المنصرم كطائرة صالحة للطيران ومن المقرر طرحها للبيع الشهر المقبل بسعر يبدأ من 370 ألف جنيه إسترليني (7.5 مليون جنيه مصري).

طريقة عمل السيارة الطائرة

عند الطيران، يتضاعف جسم الطائرة AirCar عن سيارات الطرق ذات الـ4 عجلات، تقوم السيارة بـ طي الأجنحة هيدروليكيًا، ويتم تثبيت مروحة دافعة في الذيل الممتد فيتحول كل شيء من وضع الطريق إلى الطيران في دقيقتين و 15 ثانية فقط.

ويعد المدرج الطبيعي لها هو مسافة 300 متر، والارتفاع الأقصى أكثر من 8000 قدم وسرعة الإبحار 105 ميل في الساعة.

خطة إطلاق السيارة قيد التنفيذ حاليا، من أجل تقديم مشتق عالي الأداء بمحرك V6 سعة 3.2 لتر بقوة 280 حصانًا، مما سيزيد نطاق الطيران إلى 500 ميل.

يعد المنافس الرئيسي لشركة AirCar هي شركة Aeromobil السلوفاكية، والتي تم تطويرها منذ عام 1990 ومن المتوقع ظهورها لأول مرة في عام 2024 بسعر 1.27 مليون جنيه إسترليني.

تعمل سيارة Aeromobil بمحرك توربو هجين من نوع سوبارو بوكسر ومحرك كهربائي، يولد أكثر من 300 حصان.

كما أن سرعة الطريق القصوى 100 ميل في الساعة وسرعة الهواء 160 ميلا في الساعة، مع مدى 460 ميلا، ومثل AirCar، يمكنها التحويل من وضع الطريق إلى الهواء في أقل من ثلاث دقائق.

PRI_222079343