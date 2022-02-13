لمواجهة الاحتجاجات.. حشد أمني فرنسي في العاصمة باريس.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لحشد عسكري وأمني في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بسبب احتجاجات يوم الحرية في باريس ضد إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

اعترضت الشرطة الفرنسية مئات المركبات التي كانت تحاول دخول العاصمة باريس، للمشاركة في احتجاجات ضد لوائح فيروس كورونا في فرنسا. في حين انطلقت قوافل مماثلة في مدن حول العالم.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نشرت السلطات أكثر من 7000 شرطي لمواجهة الموقف خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في محاولة لوقف المتظاهرين.

وتمكنت بعض المركبات من الوصول إلى قوس النصر في باريس، وتم إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في شارع الشانزليزيه القريب.

ويأتي ذلك مع انتشار تظاهرات مماثلة لهذه المظاهرات في مدن أوروبية عدة.