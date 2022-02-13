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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بمعجزة.. نجاة عجوز من الدهس مرتين أسفل عجلات سيارة|شاهد

عجوز
عجوز

تمكنت عجوز روسية من النجاة بأعجوبة بعدما قام سائق سيارة بدهسها مرتين ظنًا منه بالخطأ أنها كومة من الثلج، والغريب أنها لم تصب بأي أذى.

وقع الحادث في مدينة زيلينودولسك بجمهورية تتارستان الروسية، حيث قام سائق سيارة بدهس العجوز مرتين لكنها نجت من الحادث بغرابة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادث الصادم، حيث ظهرت عجوز روسية تبلغ من العمر 77 عامًا واقفة خلف سيارة في ساحة انتظار مغطاة بالثلوج، وفجأة، تراجعت السيارة المتوقفة ودهستها.

ويبدو في الفيديو أن العجلة الخلفية اليمنى للسيارة قامت بدهسها، تظل السيارة في وضعيتها لبضع ثوانٍ فوق العجوز قبل أن تتحرك للأمام قليلًا.

وبمجرد أن حاولت المرأة العجوز الخروج من تحت عجلاتها، ترجع السيارة فوقها مرة أخرى، وتدفعها إلى الخلف وسط الثلج.

ولحسن الحظ، يدرك السائق أخيرًا ما حدث ويخرج من السيارة، لتفقد العجوز، وقد تك نقل المرأة إلى المستشفى حيث تفاجأ الأطباء بنجاتها من الحادث دون أي إصابات ظاهرة.

ويعتقد الأطباء أن المرأة نجت من دون إصابات بسبب كمية الثلوج الكبيرة على الطريق، وقال المسئولون بأن السائق كان يقود سيارته منذ 22 عاما لكنه تعرض لعقوبات 5 مرات خلال العامين الماضيين بسبب مخالفات مرورية مختلفة.

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