موسيماني عن طلب كانتي مقابلة ديانج: التواضع في أفضل صوره

علق بيتسو موسيماني عن طلب كانتي مقابلة ديانج عبر تغريدة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

و كتب موسيماني : تعجبت حينما طلب كانتي إمكانية مقابلة ديانج، إنه التواضع في أفضل صوره.

وكان قد حقق النادي الأهلي،الفوز على منافسه الهلال السعودي بنتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

ويتوج النادي الاهلي ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية مع موسيماني المدير الفني الحالي للنادي الأهلي.

بدأ النادي الأهلي مسيطرا على الكرة منذ انطلاق اللقاء محاولا خرق دفاعات الهلال الذي يقف بـ 6 لاعبين في منطقة ضربة الجزاء أمام هجمات الأحمر.

ونجح النادي الأهلي في ضرب دفاعات الهلال مبكرا وسجل الهدف الأول ياسر إبراهيم في الدقيقة الـ 8 من المباراة، وبعدها طرد الحكم بيرير لاعب فريق الهلال السعودي في الدقيقة 14 ليعود ياسر إبراهيم ويسجل الهدف الثاني لـ الأهلي في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 28 طرد الحكم ، اللاعب محمد كانو قائد فريق الهلال السعودي، وقبل نهاية الشوط الأول سجل أحمد عبدالقادر الهدف الثالث بعد مراوغة دفاعات الزعيم .

نجح عمرو السولية في تسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الأهلي في الدقيقة 63 من عمر اللقاء .