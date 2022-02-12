‎الأهلي: تجديد عقد موسيماني في يد "محمود الخطيب" ولا نتأثر بأحاديث السوشيال ميديا

أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن ملف تجديد عقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في يد محمود الخطيب رئيس النادي والمسؤول عن ملف الكرة. قال طارق قنديل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الخطيب حرص على تحفيز لاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال وحماسهم، وكان ذلك سببا من أسباب الفوز" أضاف: "كان هناك رغبة كبيرة من لاعبي الأهلي والجهاز الفني بتحقيق برونزية مونديال الأندية" وتطرق طارق قنديل للحديث عن تجديد عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي: "ملف الكرة مسؤول عنه محمود الخطيب رئيس النادي، والكل سعيد بما يحققه الأهلي من إنجازات، وثقة اللاعبين في أنفسها ورجولتها" وختم حديثه قائلا: "منظومة الأهلي لا تتأثر بأحاديث مواقع التواصل الاجتماعي والانتقادات، ويوجد تخصصات داخل مجلس إدارة الأهلي"‎