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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة عرابي : موسيماني مدرب كبير.. والأهلي استغل ظروف الهلال

موسيماني
موسيماني


قال أسامة عرابي، لاعب الأهلي السابق، إن الأهلي توج بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية عن جدارة واستحقاق.

وأضاف أسامة عرابي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن بيتسو موسيماني درس الهلال السعودي جيدا وأدار المباراة بشكل مميز ليثبت أنه مدرب كبير.

وتابع، أن الأهلي استغل الظروف السيئة للهلال السعودي، وسيطر على اللقاء منذ بدايته، كما أن الفريق لم يتراجع أو يستهتر بعد تقدمه ولكنه احترم منافسه حتى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

https://www.youtube.com/watch?v=BrZgnTB4zOU

بطولة كاس العالم للاندية كأس العالم للاندية بيتسو موسيماني الهلال السعودي الأهلى

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