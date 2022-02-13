عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. صور مذهلة لـ بركان إتنا يشعل سماء صقلية بعد ثورانه

بركان إتنا
بركان إتنا

زين جبل إتنا ( البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا ) سماء الليل فوق مدينة صقلية بـ ثوران بركاني مذهل جديد خطف العيون في إيطاليا.

ولحسن الحظ، لم يتسبب ثوران إتنا الأخير في حدوث أي إصابات أو استدعى إحلاء المنازل في مدينة صقلية بـ إيطاليا.

يمكن أن تستمر ثورانات بركان جبل إتنا في صقلية لأيام وأسابيع في كل مرة يثور بها، مما يثير مخاوف الجيولوجيين الذين أمضوا عقودًا في دراسته.

تركز البركان على فوهة البركان الجنوبية الشرقية، على ارتفاع حوالي 2900 متر، وقال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، بأنه أطلق رمادًا وأعمدة دخان في السماء لمسافة 8 كيلومترات.

ينفجر البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3330 مترًا عدة مرات في السنة، حيث يطلق الحمم البركانية والرماد عاليًا فوق جزيرة صقلية المتوسطية.

إتنا هي موقع جذب سياحي شهير في إيطاليا بسبب ثوران بركانها التي تترك مشاهد مذهلة في السماء خاصة عند رؤيتها في الليل.

يبلغ ارتفاع جبل إتنا 3350 مترًا، ويغطي مساحة 459 ميلًا مربعًا مع خمس فتحات مختلفة تنفجر منها البراكين، وهو الموقع الذي يعمل الخبراء في إيطاليا على دراسته منذ عقود.

PRI_222724971
PRI_222724971
PRI_222804591
PRI_222804591
PRI_222804471
PRI_222804471
PRI_222804526
PRI_222804526
PRI_222804525
PRI_222804525
PRI_222804449
PRI_222804449
إيطاليا ثوران بركان الحمم البركانية جزيرة صقلية جبل إتنا في ايطاليا فوهة البركان ثوران بركاني في أوروبا بركان إتنا اخبار المنوعات أخبار الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

زيادات قوية.. التموين تزف بشرى سارة لـ ملاك الذهب.. فيديو

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

للمرة الثالثة.. منة حسين فهمي تعلن طلاقها من محام شهير

عددنا يقدر بالآلاف| رسالة عاجلة من الجالية المصرية بأوكرانيا..فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 13- 2- 2022

وليد سليمان يعلن اعتزاله بـ22 بطولة.. أرقام “الحاوي” مع الأهلي

موضوعات متعلقة

بصوت شجي.. شاهد أدهم نابلسي يؤذن لصلاة الجمعة بعد اعتزال الغناء|فيديو

الراكب الغريب.. شاهد تمساح داخل سيارة وصاحبها في ورطة

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

ذهب وآلاف الدولارات.. زوجان يعثران على كنز أثناء تنظيف منزلهما

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

ترشيحاتنا

أحلام الشامسي.. تعرف على رحلة معاناتها من الفقر حتى الثراء الفاحش

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي اليوم بالدوري الإنجليزي

مبادرة الإطار التنسيقي ..باب خلفي أم إنهاء للأزمة السياسية في العراق؟ |تقرير

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم والقنوات الناقلة

موعد مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور مذهلة لـ بركان إتنا يشعل سماء صقلية بعد ثورانه

بمعجزة.. نجاة عجوز من الدهس مرتين أسفل عجلات سيارة|شاهد

بصوت شجي.. شاهد أدهم نابلسي يؤذن لصلاة الجمعة بعد اعتزال الغناء|فيديو

كيفية تزيين المنزل في عيد الحب 2022 بميزانية بسيطة

فيديو

تحمل صفات الرجال.. قصة «أزهار» الصعيدية المتحولة لـ «محمد»|فيديوجراف

فيديوجراف.. المعاناة فوق احتمالي.. قصة طبيب نساء شهير أنهى حياته في الجيزة

علاقات قوية.. تصريحات الرئيس السيسي ووزيرة الخارجية الألمانية.. فيديوجراف

ميلاد الفلانتين من رحم الحرب .. كيف بدأ عيد الحب .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ