شاهد.. صور مذهلة لـ بركان إتنا يشعل سماء صقلية بعد ثورانه

زين جبل إتنا ( البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا ) سماء الليل فوق مدينة صقلية بـ ثوران بركاني مذهل جديد خطف العيون في إيطاليا.

ولحسن الحظ، لم يتسبب ثوران إتنا الأخير في حدوث أي إصابات أو استدعى إحلاء المنازل في مدينة صقلية بـ إيطاليا.

يمكن أن تستمر ثورانات بركان جبل إتنا في صقلية لأيام وأسابيع في كل مرة يثور بها، مما يثير مخاوف الجيولوجيين الذين أمضوا عقودًا في دراسته.

تركز البركان على فوهة البركان الجنوبية الشرقية، على ارتفاع حوالي 2900 متر، وقال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، بأنه أطلق رمادًا وأعمدة دخان في السماء لمسافة 8 كيلومترات.

ينفجر البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3330 مترًا عدة مرات في السنة، حيث يطلق الحمم البركانية والرماد عاليًا فوق جزيرة صقلية المتوسطية.

إتنا هي موقع جذب سياحي شهير في إيطاليا بسبب ثوران بركانها التي تترك مشاهد مذهلة في السماء خاصة عند رؤيتها في الليل.

يبلغ ارتفاع جبل إتنا 3350 مترًا، ويغطي مساحة 459 ميلًا مربعًا مع خمس فتحات مختلفة تنفجر منها البراكين، وهو الموقع الذي يعمل الخبراء في إيطاليا على دراسته منذ عقود.

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