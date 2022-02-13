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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء مغادرة الموظفين الأمريكيين في بعثة منظمة الأمن والتعاون بأوروبا من أوكرانيا

منظمة الأمن والتعاون
منظمة الأمن والتعاون بأوروبا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأحد، بأن الموظفين الأمريكيين في بعثة منظمة الأمن والتعاون بأوروبا بدأوا في مغادرة شرق أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاجون" أعلنت في وقت سابق، عن إخراج بعض قواتها الموجودة على الأراضي الأوكرانية في خطوة تأتي مع استمرار المخاوف من غزو روسي محتمل.

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جاء ذلك بأمر من وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، لأعضاء الحرس الوطني بالخروج من أوكرانيا، وأعاد تمركزهم "في أماكن أخرى في أوروبا".

وكان رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو، أكد عقب زيارته لأوكرانيا، "ضرورة تنفيذ اتفاقات مينسك" للتسوية في أوكرانيا.

وقال في بيان أعقب الزيارة إنه "ناقش مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا نزع التوتر واتخاذ تدابير تحقيق حل سلمي بجميع الأشكال، بما في ذلك عبر مجموعة الاتصال حول دونباس".

وشدد الزعماء الغربيون بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا على دعم اتفاقيات مينسك، وقال بايدن عقب محادثات جنيف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو 2021، إنه "سنواصل الدبلوماسية على غرار اتفاقيات مينسك".

بعثة منظمة الأمن والتعاون بأوروبا أوكرانيا البنتاجون غزو روسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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