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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ختام فعاليات افتتاح فوج الفتاة الجامعية تحت شعار "هى قادة وقيادة" بالأقصر

صدى البلد

شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بمكتبة مصر العامة، حفل ختام فوج الفتاة الجامعية تحت شعار "هى قادة وقيادة"، الذي نظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة الأقصر في الفترة من 9 حتى 13 فبراير الجاري.

 

يأتي ذلك انطلاقا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتمكين المرأة المصرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة ٢٠٠ طالبة، من 28 جامعة.

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حضر فعاليات الحفل الدكتور كريم همام، مدير المعهد، والدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد و الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعددا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر ، ولفيف من الطالبات المشاركات في الفوج من الجامعات.

 

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، تلاه كلمة للدكتور كريم همام، مدير المعهد، رحب فيها بالحضور موجها الشكر لرئيس الجامعة، على رعايته واستضافته لفعاليات الفوج، مشيرا إلى أن الفوج جاء انطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بالمرأة وتنمية قدراتهم من خلال العديد من البرامج التدريبية المختلفة لذا حرص معهد إعداد القادة على تنظيم فوج للفتاة الجامعية لإعداد أجيال جديدة من الفتيات القادرات على القيادة.


وأشاد نائب محافظ الأقصر، بالفوج الذي يأتي في اطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمرأة والفتاة المصرية، مؤكدا أن مصر قطعت خطوات سريعة وكبيرة في عملية تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، حيث أن قضية تمكين المرأة تعد أولوية قصوى على أجندة العمل الوطنى فى بناء الجمهورية الجديدة.


ورحب رئيس جامعة الأقصر، بنائب المحافظ وقيادات المعهد، معربا عن سعادته بنجاح الفوج واستمتاع الطالبات بالزيارات الأثرية والسياحية والرحلات الترفيهية داخل المحافظة، مؤكدا أن الجامعة بصدد تنظيم فوج للفتاة العربية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع معهد إعداد القادة.


تضمن الحفل فقرات غنائية لكورال مصر وفي الختام سلم مدير المعهد عددا من الدروع وشهادات التقدير، لرئيس الجامعة، ونائب المحافظ، ومنظمي الفوج من جامعة الأقصر، والطالبات من الجامعات المشاركة.

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