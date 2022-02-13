شعراوي: توفير أماكن لإقامة 11 مشروعاً باستثمارات أكثر من 297 مليون.. وتحديث المعلومات الخاصة بجميع الأراضى الصناعية

وزير التنمية المحلية:

تحديث المعلومات الخاصة بجميع الأراضى الصناعية لوضعها على الخريطة الاستثمارية

وضع أسعار مناسبة لقطع الأراضى الفضاء لطرحها للاستثمار الصناعى

مخطط توضيحى بالخطوات التى يسير عليها كل مستثمر وصولاً الى حصوله على الموافقة النهائية لتراخيص مصنعه .



أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أنه تم وضع أسعار مناسبة لقطع الاراضى الفضاء التى سيتم طرحها للاستثمار الصناعى بكافة الاراضى الصناعية ولاية المحافظات بالتنسيق مع جميع الجهات.

ياتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتوحيد جهات التعاون مع المستثمرين لسرعة تخصيص الاراضى اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم واصدار تراخيص تشغيلها.

ولفت إلى أنه تم مؤخراً توفير الأراضى اللازمة لاقامة ( 11 ) مشروعاً فى المناطق الصناعية بنجع حمادى والكلاحين فقط بمحافظة قنا ، وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج والمطاهرة بمحافظة المنيا باستثمارات أكثر من 297 مليون جنيه وتعمل المشروعات فى مجالات الاعلاف الحيوانية وبلاط الانترلوك ومواد البناء وتصنيع علب الكرتون والغزل والنسيج والشاشات والتكييفات .



وقال شعراوي إنه تم وضع مخطط توضيحى بالخطوات التى يسير عليها كل مستثمر وصولاً الى حصوله على الموافقة النهائية لتراخيص مصنعه ، مع تحديث المعلومات الخاصة بجميع الأراضى الصناعية على الخريطة الاستثمارية لتتيح للمستثمر حجز قطعة الأرض التى يرغب فيها وفقا لضوابط ولاية الأرض .



وأكد وزير التنمية المحلية أنه يجرى التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاسكان والمرافق من خلال اللجنة التى أصدر دولة رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها وذلك لتيسير اجراءات اتاحة الاراضى الصناعية للمستثمرين بالمحافظات ، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية فى ضوء الاجراءات المتبعة لانشاء مصانع فى المناطق الصناعية بالمحافظات ، مع وضع إجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين فى تخصيص أراضى صناعية ، وسرعة اصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة .

وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 140 ألف فداناً لاقامة 68 منطقة صناعية تتبع 23 محافظة مؤكداً أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية فى المحافظات لضخ استثمارات جديدة بما يزيد حجم التشغيل ويخفض نسبة البطالة بها فضلاً عن الاسراع بعملية تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد .

وشدد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتقديم كافة التيسيرات التى من شأنها جذب المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة لاقامة مصانع أو شركات جديدة بالمناطق الصناعية التى تتبع المحافظات مشيراً الى التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية دعم المناطق الصناعية بالمحافظات واستغلال المزايا النسبية لكل منطقة وأهمية التكامل بين المشروعات القائمة بما يحقق التوجه العام للدولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ رؤية مصر 2030 .

واضاف اللواء شعراوى أن المحافظات تقوم بالمراجعة المستمرة لقطع الاراضى التى تم تخصيصها للانشطة فى المناطق الصناعية التابعة للمحافظات ، ولم يتم استغلالها على النحو المأمول من تنفيذ الانشطة المستهدفة منها بالأساس ، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة فضلاً عن مواصلة استكمال ترفيق المناطق الصناعية حتى تتوفر المزيد من الاراضى للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية لكل محافظة .