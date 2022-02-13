أحمد أبو الفضل يوضح خطوات تسجيل المحلات التجارية في الاوكازيون الشتوي |شاهد

قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن الوزارة لديها غرفة عمليات مختصة بالتنسيق بين ديوان عام الوزارة والمديريات على مستوى المحافظات، والتكاتف مع الجهات الإدارية الأخرى، وجهاز حماية المستهلك من أجل متابعة الاوكازيون الشتوي.

وأوضح أحمد أبو الفضل ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن إجراءات المشاركة في الاوكازيون الشتوي سهلة جدا وليس على التاجر سوى التوجه لأقرب مديرية تابعة له وتقديم صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية والرقم القومي.

وأشار إلى أن الهدف من تلك الإجراءات هو ضم تلك المحال التجارية ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، موضحا : " أن النسب التي يحددها الاوكازيون اختيار شخصي من التجار وليس للوزارة دخل فيها ولابد من تطبيقها بحذافيرها" .

وشدد على ان الوزارة لا تسمح بالأوكازيون الوهمي، لذلك نطالب المشاركين بضرورة وضع أسعار السلعة السابق، والسعر الجديد، للتأكد من النسب الحقيقية للتخفيض.

الغش التجاري

وأضاف مدير عام الرقابة بوزارة التموين، أنه "لو حدث تلاعب في الأسعار يواجه التاجر عقوبة الغش التجاري وستوقع عليه عقوبات، مؤكدا أنه من حق المواطن رؤية السعر المدون على القطعة والسعر الذي دفعه، ومن الممكن تقديم بلاغ لوزارة التموين أو جهاز حماية المستهلك على الارقام 16230 أو 19588.