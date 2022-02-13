عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد أبو الفضل يوضح خطوات تسجيل المحلات التجارية في الاوكازيون الشتوي |شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن الوزارة لديها غرفة عمليات مختصة بالتنسيق بين ديوان عام الوزارة والمديريات على مستوى المحافظات، والتكاتف مع الجهات الإدارية الأخرى، وجهاز حماية المستهلك من أجل متابعة الاوكازيون الشتوي.

وأوضح أحمد أبو الفضل ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن إجراءات المشاركة في الاوكازيون الشتوي سهلة جدا وليس على التاجر سوى التوجه لأقرب مديرية تابعة له وتقديم صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية والرقم القومي.

وأشار إلى أن الهدف من تلك الإجراءات هو ضم تلك المحال التجارية ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، موضحا : " أن النسب التي يحددها الاوكازيون اختيار شخصي من التجار وليس للوزارة دخل فيها ولابد من تطبيقها بحذافيرها" .

وشدد على ان الوزارة لا تسمح بالأوكازيون الوهمي، لذلك نطالب المشاركين بضرورة وضع أسعار السلعة السابق، والسعر الجديد، للتأكد من النسب الحقيقية للتخفيض. 

الغش التجاري

وأضاف مدير عام الرقابة بوزارة التموين، أنه "لو حدث تلاعب في الأسعار يواجه التاجر عقوبة الغش التجاري وستوقع عليه عقوبات، مؤكدا أنه  من حق المواطن رؤية السعر المدون على القطعة والسعر الذي دفعه، ومن الممكن تقديم بلاغ لوزارة التموين أو جهاز حماية المستهلك على الارقام 16230 أو 19588.

 

أحمد أبو الفضل أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية برنامج صباحك مصري توك شو الاوكازيون الشتوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

مذبحة أسرية بقنا.. شاب يقتل والده وزوجته ويصيب 3 آخرين بينهم والدته

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

تدهور الحالة الصحية لـ أحمد حلاوة بعد إصابته بفيروس كورونا

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

زيادات قوية.. التموين تزف بشرى سارة لـ ملاك الذهب.. فيديو

ترشيحاتنا

"التموين": الأزمة الروسية الأوكرانية لن تؤثر علي إمدادات القمح.. والاحتياطي يكفي 5 شهور

وزير الشباب في الاستقبال.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد حصد برونزية العالم

لبحث أوجه التعاون.. مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الرابطة الأوربية للقادة الرسوليين بالنرويج

فك العقدة والابتعاد عن جوتا.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام بيرنلي؟

شاهد... انهيار شقيقة إبراهيم سعيد أثناء تشييع جنازة والدهما

برونزية العالم للأندية.. وزير الشباب والرياضة في مطار القاهرة لاستقبال بعثة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. فئران المنازل تهدد العالم بمتحور جديد من كورونا

العرض الخاص لـ "غدوة".. ابنة ظافر العابدين تخطف الأنظار في أول ظهور

دلتاكرون.. تحذيرات من متحور جديد يجمع بين دلتا وأوميكرون

صحيفة بريطانية تكشف مؤامرة روسيا الخطيرة لغزو أوكرانيا

فيديو

بشكل مفاجئ.. عوامل دفعت عبد الله السعيد للاعتزال دوليًا

كواليس الإفراج عن الطفل السوري المخطوف فواز القطيفان

حاضنة طفلها الصغير..سيدة النعناع تهز قلوب الجميع

هل تواجه مصر موجات جديدة من كورونا بحلول مايو؟ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ