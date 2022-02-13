طريقة إضافة رابط في الفيس بوك بخطوات سهلة

طريقة إضافة رابط في الفيس بوك يبحث عنها الكثير من الأشخاص عبر محرك بحث جوجل، حيث يحتاج بعض المستخدمين في كثير من الأحيان لربط حسابهم على منصة مشاركة الصور مع حسابهم على “فيس بوك”، مما يتيح لهم توفير طريقة مباشرة وسهلة لمتابعيهم من أجل الوصول إلى حساب “إنستجرام" بسرعة أو يتيح لهم مشاركة الصور بين المنصتين بشكل مباشر، لذا نعرض لك فيما يلى طريقة إضافة رابط في “فيس بوك”.



طريقة إضافة رابط في فيس بوك

يوفر لك تطبيق “إنستجرام”، العديد من الأدوات المفيدة التي تتيح الاستمتاع بالكثير من الميزات عند ربط حساب إنستجرام بحسابك على “فيس بوك”، بالإضافة لزيادة عدد المتابعين على حسابك، يسهل عليك ربط حسابات المنصتين في زيادة عملية التفاعل مع منشوراتك مما يتيح لك الفرصة في الحصول على المزيد من الإعجابات والمشاهدات لكل من مشاركاتك.

كما يقدم لك التكامل والترابط بين المنصتين، طريقة آمنة لاسترداد حساباتك بسهولة إذا تعرض أي منهم للاختراق، كما توفر لك عملية ربط إنستجرام بفيس بوك طريقة جديدة لإدارة ومتابعة دردشاتك الواردة على المنصتين عبر ميزة دمج صندوق الوارد على إنستجرام بتطبيق فيس بوك ماسنجر، ويمكنك ربط حساب إنستجرام بفيس بوك باستخدام خطوات بسيطة كما يلي:

الخطوة الأولى: قم بتسجيل الدخول إلى حساب فيس بوك الخاص بك، ثم انقر على صورة ملفك الشخصي في الجزء العلوى من الشاشة.

الخطوة الثانية: انقر على على خيار "حول About"، أسفل صورة ملفك الشخصي، ثم انقر على جهة الاتصال والمعلومات الأساسية، من قائمة الخيارات على يمين الشاشة.

طريقة إضافة رابط في الفيس بوك

الخطوة الثالثة: ضمن خيار مواقع الويب والروابط الاجتماعية، انقر على أيقونة (+) لإضافة رابط موقع ويب.

الخطوة الرابعة: حدد إنستجرام من قائمة الخيارات المنسدلة، انسخ عنوان URL الخاص بك على إنستجرام ثم اضغط على حفظ التغييرات.

طريقة إضافة رابط في الفيس بوك

طريقة إضافة رابط إنستجرام في فيس بوك

بعد إتمام عملية ربط إنستجرام بفيس بوك، يمكنك بسهولة مشاركة منشوراتك من فيس بوك إلى إنستجرام والعكس بمجرد نقرة زر، حيث سيظهر لك زر المشاركة عندما تقوم برفع أي منشور على إنستجرام، إليك كيفية إضافة رابط إنستجرام في فيس بوك أثناء مشاركة منشوراتك:

أولا: قم بنسخ رابط حسابك على إنستجرام.

ثانيا: اذهب إلى حسابك على فيس بوك ثم انقر على صورة ملفك الشخصي أعلى الشاشة.

ثالثا: من قسم حول About، أسفل صورة الغلاف.

طريقة إضافة رابط في الفيس بوك

رابعا: اضغط على خيار Contact and Basic Info، في القائمة اليمنى.

خامسا: ضمن قسم "مواقع الويب والروابط الاجتماعية" في الجهة اليمنى، اضغط على تعديل، ثم اضغط على خيار Add Another Website.

سادسا: اختر حساب إنستجرام، وقم بلصق رابط إنستجرام الخاص بك، ثم اضغط على خيار Save Changes.

طريقة إضافة رابط في الفيس بوك

طريقة إضافة رابط صراحة في فيس بوك

يمكنك أيضا إضافة رابط صراحة في فيس بوك على غرار إنستجرام، ولكن تأكد أولا من انشاء حساب في موقع صراحة، وذلك بسهولة عند كتابة الاسم والبريد الإلكترونى والرقم السري في الموقع الرسمي لصراحة، ثم قم بإضافة رابط صراحة في فيس بوك كالتالي:

1.افتح حسابك في موقع صراحة واضغط مطولا على الرابط الخاص بالحساب.

2. لنسخ الرابط انقر على خيار Copy link address من قائمة الخيارات المنسدلة.

3. اذهب إلي حسابك على فيسبوك ثم انقر على صورة ملفك الشخصي أعلى الشاشة.

4. من قسم حول About، أسفل صورة الغلاف، اضغط على خيار Contact and Basic Info.

5. ضمن قسم "مواقع الويب والروابط الاجتماعية" في الجهة اليمنى، اضغط على تعديل، ثم داخل خيار Add Another Website، ألصق عنوان url الخاص بحسابك على موقع صراحة ثم اختر أيقونة الهاتف المحمول.

طريقة إضافة رابط في الفيس بوك

كيفية إضافة رابط في ستوري فيس بوك

أتاحت فيس بوك لمستخدميها إمكانية إضافة روابط المواقع الإلكترونية "لينك" إلى ميزة "القصص" الخاصة بها على الموقع، إليك كيفية القيام بذلك:

1. من الصفحة الرئيسية الخاصة بك على فيس بوك انقر فوق “إنشاء قصة”.

2. سوف تظهر لك قائمة لتتيح لك أن تقوم باختيار صورة أو نص.

3. إذا كنت تريد رفع صورة أو فيديو على يومياتك على فيسبوك، كل ما عليك هو الضغط على خيار إنشاء قصة مصورة وإضافة رابط معها، بينما سيسمح لك خيار إضافة نص بمشاركة الرابط ضمن خاصية القصص.

4. قم باختيار الرابط الذي تود أن تضيفه إلى الصورة الخاصة بك، ثم انقر على خيار مشاركة قصتك على فيسبوك.